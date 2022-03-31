Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Спартак». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.18. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 3.55.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.
Пропускают матч
«Локомотив»: Рыбус Мацей — Простуда, Магкеев Станислав — Травма колена.
«Спартак»: Селихов Александр — Травма спины.
Форма команд
На данный момент «железнодорожники» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-белые» отстают на 7 очков.
За последние пять матчей «Локомотив» и «Спартак» набрали соответственно 9 и 4 очка. Разница мячей +2 и -4 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Локомотив»: 1.48 — 1.19, дома 1.64 — 1.18.
«Спартак»: 1.09 — 1.41, в гостях 0.82 — 1.55.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 2:0, 2:1, 1:1, 1:1).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 2:0, 2:1, 1:1, 1:1).
«Локомотив» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 2:0, 2:1, 1:1, 1:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.80.
Материалы по матчу
Фонбет запускает новую акцию «Ну, погоди!» с бонусом до 2000 рублей, Шмаров: «„Локомотив“ и „Спартак“ находятся в равных условиях», Павленко: «Ваноли надо дать поработать 2-3 года в „Спартаке“», Карасёв рассудит «Локо» и «Спартак». Назначения арбитров на 23-й тур РПЛ