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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Спартак». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.18. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 3.55.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.

Пропускают матч

«Локомотив»: Рыбус Мацей — Простуда, Магкеев Станислав — Травма колена.

«Спартак»: Селихов Александр — Травма спины.

Форма команд

На данный момент «железнодорожники» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-белые» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Локомотив» и «Спартак» набрали соответственно 9 и 4 очка. Разница мячей +2 и -4 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Локомотив»: 1.48 — 1.19, дома 1.64 — 1.18.

«Спартак»: 1.09 — 1.41, в гостях 0.82 — 1.55.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 2:0, 2:1, 1:1, 1:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 2:0, 2:1, 1:1, 1:1).

«Локомотив» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 2:0, 2:1, 1:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.80.

Материалы по матчу