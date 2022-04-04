Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Крылья Советов». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.70. Вероятность ничьи оценивается в 3.10, а поражение доступно по котировке 2.80.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.60, а за «верх» — 2.30.
Пропускают матч
«Ростов»: Баштуш — Не готов.
«Крылья Советов»: Иванисеня Дмитрий — Личные причины.
Форма команд
На данный момент гости на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 10 очков.
За последние пять матчей «Крылья Советов» и «Ростов» набрали соответственно 8 и 4 очка. Разница мячей -4 и +2 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Ростов»: 1.55 — 1.82, дома 1.64 — 2.00.
«Крылья Советов»: 1.32 — 1.14, в гостях 1.10 — 1.30.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.
Пять очных встреч
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (4:2, 0:0, 1:0, 1:0, 0:1).
Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (4:2, 0:0, 1:0, 1:0, 0:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Хозяева выиграют и обе команды забьют» с коэффициентом 4.75.