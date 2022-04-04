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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Крылья Советов». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.70. Вероятность ничьи оценивается в 3.10, а поражение доступно по котировке 2.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.60, а за «верх» — 2.30.

Пропускают матч

«Ростов»: Баштуш — Не готов.

«Крылья Советов»: Иванисеня Дмитрий — Личные причины.

Форма команд

На данный момент гости на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 10 очков.

За последние пять матчей «Крылья Советов» и «Ростов» набрали соответственно 8 и 4 очка. Разница мячей -4 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ростов»: 1.55 — 1.82, дома 1.64 — 2.00.

«Крылья Советов»: 1.32 — 1.14, в гостях 1.10 — 1.30.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (4:2, 0:0, 1:0, 1:0, 0:1).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (4:2, 0:0, 1:0, 1:0, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Хозяева выиграют и обе команды забьют» с коэффициентом 4.75.