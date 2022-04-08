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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ростов». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.50. Вероятность ничьи оценивается в 3.15, а поражение доступно по котировке 2.95.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.67, а за «верх» — 2.20.

Пропускают матч

«Локомотив»: Магкеев Станислав — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «железнодорожники» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 12 очков.

За последние пять матчей «Локомотив» и «Ростов» набрали соответственно 12 и 7 очков. Разница мячей 0 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ростов»: 1.52 — 1.74, дома 1.58 — 1.83.

«Локомотив»: 1.45 — 1.14, в гостях 1.30 — 1.20.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:2, 4:1, 0:0, 1:3, 3:3).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:2, 4:1, 0:0, 1:3, 3:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 2.20.