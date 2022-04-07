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«Рубин» — «Краснодар» прогноз

вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Краснодар». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.45. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 2.75.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.85, а за «верх» — 1.95.

Пропускают матч

«Рубин»: Костюков Михаил — Перелом ноги.

Форма команд

На данный момент «быки» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 11 очков.

За последние пять матчей «Краснодар» и «Рубин» набрали соответственно 8 и 3 очка. Разница мячей -7 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Рубин»: 1.35 — 1.83, дома 1.55 — 1.45.
«Краснодар»: 1.55 — 1.00, в гостях 1.75 — 1.17.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:0, 0:1, 3:1, 1:0, 1:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (2:0, 0:1, 3:1, 1:0, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.85.

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вчера в 16:40
Футбольный клуб «Краснодар» одержит победу.
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