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«Рубин» — «Сочи» прогноз

вчера, 14:33
Рубин (Казань)

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Сочи». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.13. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 3.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.87, а за «верх» — 1.93.

Пропускают матч

«Рубин»: Костюков Михаил — Перелом ноги.
«Сочи»: Родригао — Перелом ребра.

Форма команд

На данный момент гости на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 17 очков.

За последние пять матчей «Сочи» и «Рубин» набрали соответственно 8 и 4 очка. Разница мячей -6 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Рубин»: 1.27 — 1.69, дома 1.38 — 1.31.
«Сочи»: 1.62 — 1.12, в гостях 1.08 — 1.08.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:2, 1:3, 1:0, 3:2, 1:1).

«Рубин» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 1:3, 1:0, 3:2, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.78.

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