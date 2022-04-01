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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Зенит». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.80. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а поражение доступно по котировке 4.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.05, а за «верх» — 1.77.

Пропускают матч

«Зенит»: Крицюк Станислав — Травма колена, Одоевский Даниил — Травма, Ловрен Деян — Травма лодыжки.

Форма команд

На данный момент «сине-бело-голубые» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 10 очков.

За последние пять матчей «Зенит» и «Сочи» набрали соответственно 11 и 10 очков. Разница мячей +5 и +6 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Сочи»: 1.59 — 1.09, дома 2.18 — 1.09.

«Зенит»: 2.41 — 1.05, в гостях 1.70 — 1.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:2, 1:2, 3:1, 2:1, 0:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:2, 1:2, 3:1, 2:1, 0:2).

«Зенит» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 1:2, 3:1, 2:1, 0:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.77.

Материалы по матчу