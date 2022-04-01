Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Зенит». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.80. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а поражение доступно по котировке 4.30.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.05, а за «верх» — 1.77.
Пропускают матч
«Зенит»: Крицюк Станислав — Травма колена, Одоевский Даниил — Травма, Ловрен Деян — Травма лодыжки.
Форма команд
На данный момент «сине-бело-голубые» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 10 очков.
За последние пять матчей «Зенит» и «Сочи» набрали соответственно 11 и 10 очков. Разница мячей +5 и +6 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Сочи»: 1.59 — 1.09, дома 2.18 — 1.09.
«Зенит»: 2.41 — 1.05, в гостях 1.70 — 1.00.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:2, 1:2, 3:1, 2:1, 0:2).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:2, 1:2, 3:1, 2:1, 0:2).
«Зенит» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 1:2, 3:1, 2:1, 0:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.77.
Материалы по матчу
Московское дерби и «Динамо» в Краснодаре. В 23-м туре РПЛ только важные поединки, Андрей Мостовой: «„Сочи“ — сильная команда с точки зрения тактики», Семак: «Ловрен не сыграет против „Сочи“», Карасёв рассудит «Локо» и «Спартак». Назначения арбитров на 23-й тур РПЛ