Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Спартак». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.38. Вероятность ничьи оценивается в 4.80, а поражение доступно по котировке 8.50.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.
Пропускают матч
«Спартак»: Селихов Александр — Травма спины.
«Рубин»: Костюков Михаил — Перелом ноги.
Форма команд
На данный момент «красно-белые» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 5 очков.
За последние пять матчей «Спартак» и «Рубин» набрали соответственно 7 и 3 очка. Разница мячей +3 и -7 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Спартак»: 1.13 — 1.33, дома 1.50 — 1.17.
«Рубин»: 1.29 — 1.79, в гостях 1.17 — 2.17.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:0, 0:4, 0:2, 0:2, 1:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.01.