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вчера, 05:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Спартак». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.38. Вероятность ничьи оценивается в 4.80, а поражение доступно по котировке 8.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

«Спартак»: Селихов Александр — Травма спины.

«Рубин»: Костюков Михаил — Перелом ноги.

Форма команд

На данный момент «красно-белые» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 5 очков.

За последние пять матчей «Спартак» и «Рубин» набрали соответственно 7 и 3 очка. Разница мячей +3 и -7 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Спартак»: 1.13 — 1.33, дома 1.50 — 1.17.

«Рубин»: 1.29 — 1.79, в гостях 1.17 — 2.17.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:0, 0:4, 0:2, 0:2, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.01.