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вчера, 14:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Сочи». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.50. Вероятность ничьи оценивается в 3.15, а поражение доступно по котировке 3.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.60, а за «верх» — 2.35.

Пропускают матч

«Уфа»: Жамалетдинов Тимур — Травма колена.

Форма команд

На данный момент гости на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 18 очков.

За последние пять матчей «Сочи» и «Уфа» набрали соответственно 8 и 5 очков. Разница мячей -2 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Уфа»: 0.91 — 1.39, дома 1.09 — 1.18.

«Сочи»: 1.52 — 1.04, в гостях 1.00 — 1.09.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:1, 2:3, 1:1, 1:1, 0:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.03.