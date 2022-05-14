Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Урал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.20. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 3.45.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.70, а за «верх» — 2.17.
Пропускают матч
«Урал»: Кулаков Денис — Личные причины.
«Рубин»: Костюков Михаил — Перелом ноги.
Форма команд
На данный момент гости на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 2 очка.
За последние пять матчей «Урал» и «Рубин» набрали соответственно 6 и 4 очка. Разница мячей -3 и -7 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Урал»: 0.79 — 1.21, дома 0.57 — 1.00.
«Рубин»: 1.18 — 1.82, в гостях 1.07 — 2.00.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Азиатская фора гостей 0» с коэффициентом 2.36.
Материалы по матчу
«Спартак» vs «Зенит», московское дерби и битва за топ-4 в Краснодаре. Разборки конкурентов в предпоследнем туре РПЛ, «Урал» — «Рубин». Прогноз на матч чемпионата России. (15.05.2022), Кукуян рассудит «Спартак» и «Зенит». Судейские назначения на 29-й тур