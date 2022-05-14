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вчера, 04:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Урал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.20. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 3.45.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.70, а за «верх» — 2.17.

Пропускают матч

«Урал»: Кулаков Денис — Личные причины.

«Рубин»: Костюков Михаил — Перелом ноги.

Форма команд

На данный момент гости на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 2 очка.

За последние пять матчей «Урал» и «Рубин» набрали соответственно 6 и 4 очка. Разница мячей -3 и -7 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Урал»: 0.79 — 1.21, дома 0.57 — 1.00.

«Рубин»: 1.18 — 1.82, в гостях 1.07 — 2.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Азиатская фора гостей 0» с коэффициентом 2.36.

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