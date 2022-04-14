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«Зенит» — «Урал» прогноз

вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Зенит». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.18. Вероятность ничьи оценивается в 6.80, а поражение доступно по котировке 17.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Зенит»: Крицюк Станислав — Травма колена, Одоевский Даниил — Травма, Караваев Вячеслав — Травма бедра, Ловрен Деян — Травма лодыжки.
«Урал»: Герасимов Алексей — Красная карточка, Кулаков Денис — Личные причины.

Форма команд

На данный момент «сине-бело-голубые» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 31 очко.

За последние пять матчей «Зенит» и «Урал» набрали соответственно 11 и 2 очка. Разница мячей +7 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Зенит»: 2.29 — 0.96, дома 3.00 — 1.08.
«Урал»: 0.63 — 1.04, в гостях 0.83 — 1.25.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Пять очных встреч

«Зенит» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (5:1, 7:1, 4:1, 2:1, 2:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (0:0, 5:1, 1:1, 7:1, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.36.

Материалы по матчу

Семак объяснил, почему «Зенит» тренируется на «Газпром Арене», а не на базе, Вендел и Одоевский работали в общей группе «Зенита», Григорий Иванов высказался о премиальных в команде, Казарцев рассудит «Сочи» и «Локомотив». Назначения арбитров на 25-й тур РПЛ

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Все комментарии

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вчера в 19:09
Футбольный клуб «Зенит» одержит победу.
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