«Алавес» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (23.01.2022)

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вчера, 16:49

23 января 2022 года в рамках 22-го тура Испанской Примеры «Алавес» примет на стадионе «Мендисорротца» каталонскую «Барселону». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Примере.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является каталонская «Барселона». Сделать ставку на победу «блауграны» можно по коэффициенту 1.57. Ничейный исход оценивается в 4.05, а победа хозяев поля в 5.90. Также можно сделать дополнительную ставку на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.80.

Форма команд

«Алавес» в нынешнем сезоне идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 17 баллов. У команды четыре победы, пять ничьих и 12 поражений. «Алавес» забил 16 голов и пропустил 34 мяча в рамках Примеры. У клуба в последних матчах все очень плохо, игры нет, как и результатов — поражение от «Бетиса» со счетом 4:0, а также ничейный исход с «Атлетиком» из Бильбао 0:0 и потеря очков с «Реал Сосьедадом» 1:1.

«Барселона» идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 32 балла. У команды восемь побед, восемь ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 31 гол и пропустил 23 мяча. В последних матчах «сине-гранатовые» играют не лучшим образом, команда под руководством Хави чаще теряет очки, чем набирает их — ничья с «Гранадой» со счетом 1:1, а также победа над «Мальоркой» 0:1 и ничейный исход с «Севильей» 1:1.

Информация для ставок

«Барселона» не побеждает три поединка кряду

«Алавес» не побеждает вот уже восемь игр кряду

«Барселона» пропустила семь голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что здесь будет тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.35. В последнее время «Барса» много пропускает, так что у «Алавеса» будет шанс отметиться как минимум одним забитым мячом.

