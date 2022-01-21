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«Алавес» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (23.01.2022)

вчера, 16:49

23 января 2022 года в рамках 22-го тура Испанской Примеры «Алавес» примет на стадионе «Мендисорротца» каталонскую «Барселону». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Примере.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.333.881.64
Фонбет 5.90 4.20 1.55
Мелбет 6.20 4.28 1.61
1XBET 6.20 4.28 1.61
BetBoom 6.10 4.20 1.59

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является каталонская «Барселона». Сделать ставку на победу «блауграны» можно по коэффициенту 1.57. Ничейный исход оценивается в 4.05, а победа хозяев поля в 5.90. Также можно сделать дополнительную ставку на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.80.

Форма команд

«Алавес» в нынешнем сезоне идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 17 баллов. У команды четыре победы, пять ничьих и 12 поражений. «Алавес» забил 16 голов и пропустил 34 мяча в рамках Примеры. У клуба в последних матчах все очень плохо, игры нет, как и результатов — поражение от «Бетиса» со счетом 4:0, а также ничейный исход с «Атлетиком» из Бильбао 0:0 и потеря очков с «Реал Сосьедадом» 1:1.

«Барселона» идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 32 балла. У команды восемь побед, восемь ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 31 гол и пропустил 23 мяча. В последних матчах «сине-гранатовые» играют не лучшим образом, команда под руководством Хави чаще теряет очки, чем набирает их — ничья с «Гранадой» со счетом 1:1, а также победа над «Мальоркой» 0:1 и ничейный исход с «Севильей» 1:1.

Информация для ставок

  • «Барселона» не побеждает три поединка кряду
  • «Алавес» не побеждает вот уже восемь игр кряду
  • «Барселона» пропустила семь голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что здесь будет тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.35. В последнее время «Барса» много пропускает, так что у «Алавеса» будет шанс отметиться как минимум одним забитым мячом.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.34 1.94 1.88 1.53 2.25
Мелбет 2.10 1.85
1XBET 2.10 1.85
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:22
Победа команды "Барселоны" индивидуальной тотал гостей больше 1.5. Удачи
kcy9xppwkk9j
kcy9xppwkk9j
вчера в 20:37
Футбольный клуб «Барселона» одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 17:33
Сложный будет матч для Барсы
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