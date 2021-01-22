«Алавес» — «Реал». Прогноз на матч Ла Лиги (23.01.2021)

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22 января 2021, 12:12

23 января «Алавес» на своем поле примет «Реал». В последнем матче «Реал» попрощался с Кубком Испании. Этот поединок пройдет в рамках Примеры, у «Алавеса» есть неплохой шанс зацепиться за очки в матче против топового клуба. Букмекеры БК Бетсити сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Несмотря на плохую форму, в победе «Реала» у букмекеров нет никаких сомнений. Этот клуб должен выиграть поединок. Однако букмекеры также верят и в ничейный исход, «Алавес» крепкая команда, которая может биться достойно. На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 4,90.

Форма команд

«Алавес» плохо играет в нынешнем сезоне. Команда находится на 17-й строчке в таблице и имеет 18 баллов в активе. Свой последний поединок «Алавес» проиграл со счетом 2:1. Команда под руководством Абелардо может совершить сенсацию, учитывая еще более ужасную форму «Реала». В случае победы «Алавес» отдалится от зоны вылета.

Несмотря на плохую форму, мадридский «Реал» находится на второй строчке в таблице, имея в своём активе 37 очков. Свой последний матч «Реал» проиграл со счетом 2;1, вылетев из Кубка Испании от скромного «Алькойано». Клуб Зинедина Зидана, в случае поражения, может дать шанс «Барселоне» зацепиться за второе место. До мадридского «Атлетико» далеко, учитывая, что у них есть два матча в запасе.

Информация для ставок

«Реал» выиграл всего два матча из последних пяти

У «Алавеса» одна победа за пять последних матчей

«Алавес» забил девять мячей — один их худших результатов в лиге

Прогноз

Оба клуба выступают далеко не самым лучшим образом. У мадридского «Реала» ситуация совсем ужасная, команда вылетела из Суперкубка, а теперь еще и познала горечь поражения в Кубке Испании. Букмекеры БК Бетсити считают, что не стоит удивляться, если в этом матче будет ничья в первом тайме или в матче, на это советуют поставить с коэффициентом 2.04.