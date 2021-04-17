«Алавес» — «Уэска». Прогноз на матч Примеры (18.04.2021)

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вчера, 15:24

«Алавес» играет с «Уэской» в рамках 33-го тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 18 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Алавес», поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10, а на победу «Уэски» по 3.15.

Форма команд

«Алавес» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 24 пункта. У команды пять побед, девять ничьих и 16 поражений. Также клуб забил 24 гола и пропустил 47 мячей. В последних играх у «Алавеса» все очень плохо, клуб перестал побеждать и играет в не самый лучший футбол. Этот поединок может стать очередным провалом для «Алавеса», команда рискует вылететь в Сегунду.

«Уэска» проводит плохой сезон, но еще имеет шанс спасти его и остаться в Примере. Клуб расположился на 16-й строчке в турнирной таблице и набрал 27 баллов. В активе команды — пять побед, 12 ничьих и 13 поражений. «Уэска» забила 31 мяч и пропустила 45 голов. В последних играх «Уэска» играет неплохо, команда набирает очки и отдаляется от зоны вылета. Чтобы удержаться на плаву, «Уэске» необходимо брать очки и в поединке против «Алавеса».

Информация для ставок

● «Уэска» не проигрывает три игры кряду

● «Алавес» забил всего четыре гола в последних пяти играх

● У «Алавеса» серия из восьми игр кряду без побед

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.70. Также можно поставить на то, что здесь будет победа «Алавеса» или ничья по 1.35.

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