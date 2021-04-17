«Алавес» — «Уэска». Прогноз на матч Примеры (18.04.2021)

«Алавес» играет с «Уэской» в рамках 33-го тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 18 апреля 2021 года.
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сегодня, 17:15
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Алавес», поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10, а на победу «Уэски» по 3.15.
Форма команд
«Алавес» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 24 пункта. У команды пять побед, девять ничьих и 16 поражений. Также клуб забил 24 гола и пропустил 47 мячей. В последних играх у «Алавеса» все очень плохо, клуб перестал побеждать и играет в не самый лучший футбол. Этот поединок может стать очередным провалом для «Алавеса», команда рискует вылететь в Сегунду.
«Уэска» проводит плохой сезон, но еще имеет шанс спасти его и остаться в Примере. Клуб расположился на 16-й строчке в турнирной таблице и набрал 27 баллов. В активе команды — пять побед, 12 ничьих и 13 поражений. «Уэска» забила 31 мяч и пропустила 45 голов. В последних играх «Уэска» играет неплохо, команда набирает очки и отдаляется от зоны вылета. Чтобы удержаться на плаву, «Уэске» необходимо брать очки и в поединке против «Алавеса».
Информация для ставок
● «Уэска» не проигрывает три игры кряду
● «Алавес» забил всего четыре гола в последних пяти играх
● У «Алавеса» серия из восьми игр кряду без побед
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.70. Также можно поставить на то, что здесь будет победа «Алавеса» или ничья по 1.35.
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