«Алавес» — «Вальядолид». Прогноз на матч Ла Лиги (05.02.2021)

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вчера, 20:16

«Алавес» принимает на своем поле «Вальядолид». Этот матч состоится 5 февраля в рамках 22-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры советуют поставить на победу «Алавеса» по коэффициенту 2.45, ничейный исход оценивают в 3.05, а триумф «Вальядолида» идет за 3.20.

Форма команд

«Алавес» находится на 18-й строчке в турнирной таблице Примеры, у команды всего 19 набранных очков. Это одна из худших команд нынешнего сезона чемпионата Испании. «Алавес» очень хорошо играл в прошлых сезонах, но сейчас команда не похожа сама на себя. Даже в случае победы над «Вальядолидом» разрыв между «Алавесом» и зоной вылета будет небольшим.

«Вальядолид» находится на 16-й строчке в таблице, в активе у команды 20 набранных очков. Владельцем «Вальядолида» является легендарный бразилец Роналдо, который поиграл и за «Реал», и за «Барселону». Дела у клуба Роналдо идут не самым лучшим образом, однако «Вальядолид» намерен надолго закрепиться в Примере. Сейчас клубу нужна победа в каждом матче.

Информация для ставок

«Алавес» не выиграл ни в одном матче из последних пяти

В последних пяти матчах «Алавес» забил 4 гола и пропустил 11 мячей

«Вальядолид» выиграл всего один матч из последних пяти

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал голов меньше 0,5 по коэффициенту 2.55. Оба клуба забивают не очень много в нынешнем сезоне, рассчитывать на голевую феерию не стоит.

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