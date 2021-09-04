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Албания – Венгрия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (05.09.2021)

вчера, 13:59

Сборная Албании пятого сентября сыграет на своем поле против Венгрии в рамках отборочного цикла чемпионата мира в Катаре. Вашему вниманию прогноз с обзором ставок букмекерских контор на предстоящий матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Бетсити не выделяют фаворита в этой игре. Ставки на победу Албании в линии БК идут по коэффициенту 3.22, на ничью предложена котировка 3.01, а победа Венгрии оценивается в 2.61.

Эксперты также считают, что команды суммарно не смогут забить больше двух мячей в этом поединке. Заключить пари на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.43, ТБ(2,5) – 2.70.

Форма команд

Проведя четыре матча в группе I, Албания смогла набрать шесть очков. Эти результаты дают возможность команде занимать промежуточное четвертое место в турнирной таблице.

Албанцы успешно провели две игры – оформив виктории в противостояниях с очевидными аутсайдерами в лице Сан-Марино (2:0) и Андорры (1:0). В матчах против Англии (0:2) и Польши (1:4) сборная потерпела ожидаемые поражения.

Венгрия – это третья команда группы, у которой семь очков. Таким же результатом располагает Польша, у которой вторая строчка за счет лучших дополнительных показателей.

Сборная Венгрии начала квалификацию с боевой ничьей против поляков (3:3), а затем ей удалось победить Сан-Марино (3:0) и Андорру (4:1). 2 сентября венгерские футболисты не смогли набрать очки в домашней игре против Англии – поражение 0:4.

Информация для ставок

  • Венгрия побеждала Албанию во всех 3 очных встречах
  • В 3 поединках между соперниками прошла ставка на ТМ(2,5)
  • Венгрия не пропускала голы во всех играх против Албании

Прогноз

Сборная Венгрии сейчас переживает подъем. Команда отлично проявила себя на Евро-2020, где в группе смерти ей удалось дать достойный отпор Португалии, Германии и Франции. Такими успехами пока не могут похвастаться албанцы. Учитывая это, а также статистику личных встреч, предлагаем ставку на нулевую фору венгров, которая в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.86 2.02 1.49 2.73
Мелбет 1.47 2.60
1XBET 1.47 2.60
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shlomo
shlomo
вчера в 19:58
Много голов в матче не будет
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