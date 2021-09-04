Албания – Венгрия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (05.09.2021)

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вчера, 13:59

Сборная Албании пятого сентября сыграет на своем поле против Венгрии в рамках отборочного цикла чемпионата мира в Катаре. Вашему вниманию прогноз с обзором ставок букмекерских контор на предстоящий матч.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Бетсити не выделяют фаворита в этой игре. Ставки на победу Албании в линии БК идут по коэффициенту 3.22, на ничью предложена котировка 3.01, а победа Венгрии оценивается в 2.61.

Эксперты также считают, что команды суммарно не смогут забить больше двух мячей в этом поединке. Заключить пари на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.43, ТБ (2,5) – 2.70.

Форма команд

Проведя четыре матча в группе I, Албания смогла набрать шесть очков. Эти результаты дают возможность команде занимать промежуточное четвертое место в турнирной таблице.

Албанцы успешно провели две игры – оформив виктории в противостояниях с очевидными аутсайдерами в лице Сан-Марино (2:0) и Андорры (1:0). В матчах против Англии (0:2) и Польши (1:4) сборная потерпела ожидаемые поражения.

Венгрия – это третья команда группы, у которой семь очков. Таким же результатом располагает Польша, у которой вторая строчка за счет лучших дополнительных показателей.

Сборная Венгрии начала квалификацию с боевой ничьей против поляков (3:3), а затем ей удалось победить Сан-Марино (3:0) и Андорру (4:1). 2 сентября венгерские футболисты не смогли набрать очки в домашней игре против Англии – поражение 0:4.

Информация для ставок

Венгрия побеждала Албанию во всех 3 очных встречах

В 3 поединках между соперниками прошла ставка на ТМ(2,5)

Венгрия не пропускала голы во всех играх против Албании

Прогноз

Сборная Венгрии сейчас переживает подъем. Команда отлично проявила себя на Евро-2020, где в группе смерти ей удалось дать достойный отпор Португалии, Германии и Франции. Такими успехами пока не могут похвастаться албанцы. Учитывая это, а также статистику личных встреч, предлагаем ставку на нулевую фору венгров, которая в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.75.