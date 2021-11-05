«Александрия» – «Металлист 1925». Прогноз на матч УПЛ (05.11.2021)

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05 ноября 2021, 14:42

В очередном туре украинского чемпионата харьковский «Металлист 1925» отправится в Александрию, где встретится с одноименной командой. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом встречи букмекеры здесь видят домашний коллектив. Поставить на победу «Александрии» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.75. Выбрать победу «Металлиста 1925» можно по коэффициенту 4.5. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.8.

Форма команд

«Александрия» продолжает потихоньку набирать очки в копилку и удерживать строчку в верхней части турнирной таблицы. В минувшем туре подопечные Юрия Гуры побывали во Львове, где расписали нулевую ничью с «Рухом».

«Металлист 1925» после вылета из Кубка не смог прийти в себя, в матче чемпионата потерпел еще одно разгромное поражение от луганской «Зари» (1:6). Впрочем, харьковский коллектив чувствует себя отлично в центре таблицы и занимает восьмое место после 13 сыгранных поединков.

Информация для ставок

• «Александрия» трижды сыграла вничью в последних пяти матчах

• У «Металлиста 1925» два разгромных поражения, но до них было пять побед подряд

• Пять из шести крайних встреч с участием харьковчан закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Обе команды желают добыть три очка и будут более осторожны у своих ворот, но без голов мы все равно не останемся. Предлагаем загрузить на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.8.