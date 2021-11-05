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«Александрия» – «Металлист 1925». Прогноз на матч УПЛ (05.11.2021)

05 ноября 2021, 14:42

В очередном туре украинского чемпионата харьковский «Металлист 1925» отправится в Александрию, где встретится с одноименной командой. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.793.604.46
Фонбет 1.80 3.65 4.40
Мелбет 1.92 3.44 4.08
1XBET 1.94 3.40 3.96
BetBoom 1.80 3.55 4.40

Ставки букмекеров

Фаворитом встречи букмекеры здесь видят домашний коллектив. Поставить на победу «Александрии» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.75. Выбрать победу «Металлиста 1925» можно по коэффициенту 4.5. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.8.

Форма команд

«Александрия» продолжает потихоньку набирать очки в копилку и удерживать строчку в верхней части турнирной таблицы. В минувшем туре подопечные Юрия Гуры побывали во Львове, где расписали нулевую ничью с «Рухом».

«Металлист 1925» после вылета из Кубка не смог прийти в себя, в матче чемпионата потерпел еще одно разгромное поражение от луганской «Зари» (1:6). Впрочем, харьковский коллектив чувствует себя отлично в центре таблицы и занимает восьмое место после 13 сыгранных поединков.

Информация для ставок

• «Александрия» трижды сыграла вничью в последних пяти матчах
• У «Металлиста 1925» два разгромных поражения, но до них было пять побед подряд
• Пять из шести крайних встреч с участием харьковчан закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Обе команды желают добыть три очка и будут более осторожны у своих ворот, но без голов мы все равно не останемся. Предлагаем загрузить на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.78 1.43 1.96 1.88 1.62 2.28
Мелбет 1.78 2.04
1XBET 2.17 1.74
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Все комментарии
Gahi
Gahi
05 ноября в 17:53
Победа команды Металлиста или ничья. Удачи
shlomo
shlomo
05 ноября в 16:04
Гости не проиграют
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