«Александрия» — «Заря». Прогноз на матч УПЛ (29.11.2021)

1638110856

28 ноября 2021, 17:47

Шестнадцатый тур чемпионата Украины закроется одним из центральных матчей, где противостоять друг другу будут «Александрия» и «Заря». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этой встрече определить тяжело, и букмекеры решили отдать небольшое преимущество луганскому клубу. Они предлагают поставить на его победу в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.3. В случае победы хозяев игроков порадует коэффициент 3.2. Ничья оценивается по коэффициенту 3.3.

Тотал больше 2.5 букмекеры предлагают по коэффициент 1.94. Тотал меньше 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Александрия» завершила первый круг чемпионата на шестом месте с отставанием в шесть пунктов от своего нынешнего соперника. Команда в минувшем туре провела выездную встречу с «Днепром-1» и уступила (1:3). Матчем ранее сражалась с «Металлистом 1925», где спокойно одержали победу (2:0).

«Заря» среди недели провела евркубковый поединок в Риме, где противостояла «Роме». Абсолютно ничего конструктивного продемонстрировать не удалось, коллектив сгорел со счётом 0:4. В последнем туре чемпионата луганчане тоже потерпели поражение, проиграв на выезде «Львову» со счетом 1:2.

Информация для ставок

«Александрия» победила два раза в последних семи матчах

«Заря» не может выиграть на выезде в трех из четырех крайних игр (без учета дополнительного времени)

Четыре из пяти минувших очных встреч завершились вничью

В пяти последних матчах с участием «Зари» было забито минимум два гола

Прогноз

Александрийский клуб является очень неудобным соперником для «Зари» и всегда старается отбирать очки в очных встречах. После нелегкой поездки в Италию «Заря» вряд ли сумеет полностью восстановиться, а потому верим в успех хозяев и рекомендуем сделать ставку на победу «Александрии» с форой (0) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.3.