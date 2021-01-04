«Алькоркон» — «Сарагоса». Прогноз на матч Кубка Испании (05.01.2021)

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04 января 2021, 22:06

«Алькоркон» встречается с «Сарагосой» в рамках Кубка Испании. Чьи шансы на успех в предстоящем поединке являются более предпочтительными?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Фонбет выставлены следующие котировки на предстоящую встречу. Букмекеры не могут определиться с фаворитом игры:

Победа «Алькоркона» — 2.69

Ничья – 3.13

Победа «Сарагосы» — 2.73

Тотал установлен на значении в 2,5 мяча. Больше можно взять за 2.52, а меньше за 1.57.

Форма команд

В рамках 1/32 финала Кубка Испании предстоит поединок двух представителей Примеры. «Алькоркон» в прошлом туре прервал свою серию из четырех матчей без поражений, уступив «Райо Вальекано» (1:2). На текущий момент команда идет на 19-й позиции в национальном первенстве. Главная проблема клуба – 12 забитых мячей.

«Сарагоса» находится на 21-м месте в Сегунде. Правда, на протяжении уже двух последних туров команда не проигрывает – победа над «Луго» (1:0) и ничья с «Картахеной» (1:1). Крайне важно добиться стабильности в своей игре. На текущий момент серия без поражений клуба достигла значения в три игры.

Информация для ставок

«Алькоркон» выиграл в четырех из 10 последних домашних матчей

«Сарагоса» сыграла вничью в двух последних выездных встречах

В четырех последних очных встречах команды обменялись выездными победами

Прогноз

Мы считаем, что в этой игре нас ждет интересное противостояние. Обе команды не впечатляют в Сегунде, но потенциально они вполне могут хотя бы избежать борьбы за выживание. Фаворитом в этом матче, по нашему мнению, является команда гостей, но реализовать свое преимущество ей будет весьма непросто из-за отсутствия стабильности.

Наша ставка на ничью в букмекерской конторе Фонбет с котировкой 3.13.

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