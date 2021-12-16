«Алмере Сити» — «Волендам». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (17.12.2021)

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16 декабря 2021, 15:37

В рамках 20-го тура Первого дивизиона Нидерландов «Алмере Сити» примет «Волендам». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом, по мнению букмекеров, является «Волендам». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа хозяев в 3.15.

Дополнительная ставка на игру — «тотал забитых мячей больше четырех», по коэффициенту 3.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Алмере Сити» 17 баллов и 18-я строчка в турнирной таблице. В активе этого клуба четыре победы, пять ничьих и десять поражений. Коллектив забил в Первом дивизионе Нидерландов 31 мяч и пропустил 40 голов. В последних встречах «Алмере Сити» сыграл вничью с «Бредой», а также выиграл у «Эйндховена» и уступил «Эммену».

«Волендам» расположился в нынешнем сезоне на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 42 балла. У команды 12 побед, шесть ничьих и одно поражение. Коллектив забил 47 голов и пропустил 25 мячей. В последних встречах «Волендам» выиграл у « ПСВ -2», а также сыграл вничью с «Хельмондом» и победил «Ден Босх».

Информация для ставок

«Волендам» не проигрывает семь игр кряду

«Алмере Сити» выиграл один матч за последние пять поединков

У «Волендама» семь забитых мячей в трех последних встречах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «обе команды забьют и „Волендам“ победит» по коэффициенту 3.95. Оба клуба в последних матчах выглядят не лучшим образом, но «Волендам» смотрится предпочтительнее на фоне своего оппонента, именно поэтому клуб считается фаворитом.