«Алмере Сити» — «Волендам». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (17.12.2021)

В рамках 20-го тура Первого дивизиона Нидерландов «Алмере Сити» примет «Волендам». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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2 : 3
завершен
17 декабря 2021, 22:00
пятница
Ставки букмекеров
Фаворитом, по мнению букмекеров, является «Волендам». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа хозяев в 3.15.
Дополнительная ставка на игру — «тотал забитых мячей больше четырех», по коэффициенту 3.20.
Форма команд
В нынешнем сезоне у «Алмере Сити» 17 баллов и 18-я строчка в турнирной таблице. В активе этого клуба четыре победы, пять ничьих и десять поражений. Коллектив забил в Первом дивизионе Нидерландов 31 мяч и пропустил 40 голов. В последних встречах «Алмере Сити» сыграл вничью с «Бредой», а также выиграл у «Эйндховена» и уступил «Эммену».
«Волендам» расположился в нынешнем сезоне на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 42 балла. У команды 12 побед, шесть ничьих и одно поражение. Коллектив забил 47 голов и пропустил 25 мячей. В последних встречах «Волендам» выиграл у «ПСВ-2», а также сыграл вничью с «Хельмондом» и победил «Ден Босх».
Информация для ставок
- «Волендам» не проигрывает семь игр кряду
- «Алмере Сити» выиграл один матч за последние пять поединков
- У «Волендама» семь забитых мячей в трех последних встречах
Прогноз
В этой игре можно сделать ставку на «обе команды забьют и „Волендам“ победит» по коэффициенту 3.95. Оба клуба в последних матчах выглядят не лучшим образом, но «Волендам» смотрится предпочтительнее на фоне своего оппонента, именно поэтому клуб считается фаворитом.