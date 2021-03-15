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«Альмерия» — «Алькоркон». Прогноз на матч испанской Сегунды (15.03.2021)

вчера, 13:53

«Альмерия» примет на своем поле «Алькоркон» 15 марта 2021 года. Этот поединок пройдет в рамках 29-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.65 2.30
Лига ставок 1.56 2.32

Ставки букмекеров

Актуальная ставка на этот поединок — победа «Альмерии» по коэффициенту 1.78. Также можно поставить на ничейный исход за 3.15 и на триумф «Алькоркона» за 5.80.

Форма команд

«Альмерия» удивляет в этом сезоне. Клуб идет на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 55 пунктов. Команда выиграла 17 матчей, четыре раза сыграла вничью и проиграла в семи поединках. Всё идет к тому, что «Альмерия» будет играть в Примере в следующем сезоне. В последних матчах у клуба были проблемы, но он не собирается сдаваться и хочет выйти на вторую строчку, чтобы выйти в Примеру напрямую, без плей-офф.

«Алькоркон» находится на 19-й строчке в турнирной таблице. Эта команда является одним из аутсайдеров Сегунды. Клуб выиграл восемь поединков, пять раз сыграл вничью и проиграл 15 поединков. В последних матчах команда играет очень хорошо и стремится выйти из зоны вылета, к счастью для этого клуба, их задача реальна, «Алькоркон» уступает 18-й строчке только по дополнительным показателям.

Информация для ставок

  • «Алькоркон» выиграл три матча из последних пяти
  • «Альмерия» дважды проиграла в последних пяти матчах
  • «Алькоркон» забил семь мячей в последних пяти поединках

Прогноз

В этом матче букмекеры рекомендуют сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 2.03. Также можно поставить на то, что первый гол в поединке забьет «Альмерия» — коэффициент 1.50.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Падерборн».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.65 2.30
Лига ставок 1.56 2.32
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STVA 1
STVA 1
вчера в 14:25
Хозяева не проиграют
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