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«Альмерия» — «Малага». Прогноз на матч Сегунды (04.09.2021)

вчера, 10:17

«Альмерия» примет «Малагу» в рамках очередного тура Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.763.415.74
Фонбет 1.85 3.30 4.70
Мелбет 1.80 3.30 5.00
1XBET 1.81 3.46 4.68
BetBoom 1.82 3.35 4.70

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Альмерия». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.73. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40 и на победу «Малаги» по 5.60.

Форма команд

«Альмерия» в этом сезоне выступает неплохо, но могла бы и лучше. Команда расположилась на пятой строчке в турнирной таблице и набрала шесть баллов. У клуба в активе шесть забитых мячей и четыре пропущенных гола.

«Малага» находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — пять баллов. Команда выиграла один поединок, дважды играла вничью и ни разу не проиграла. В активе клуба — три забитых и два пропущенных. Сейчас «Малага» выглядит неплохо, но не стоит ожидать, что эта команда способна одолеть каждого своего соперника.

Информация для ставок

● «Малага» не проигрывает три поединка кряду

● «Альмерия» проиграла один матч из последних пяти

● «Малага» забила четыре гола в последних пяти матчах

Прогноз

«Альмерия» выиграла четыре поединка из последних пяти. Это отличный повод сделать ставку на то, что в поединке хотя бы одна команда не забьет и «Альмерия» выиграет матч по коэффициенту 2.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.73 1.64 2.34
Мелбет 1.80 2.06
1XBET 1.16 5.05
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