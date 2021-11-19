«Алверка» — «Фамаликау». Прогноз на матч Кубка Португалии (20.11.2021)

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19 ноября 2021, 11:52

«Алверка» и «Фамаликау» 20 ноября определят, кто пройдет в следующий этап Кубка Португалии. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Бетсити считает «Фамаликау» очевидным фаворитом этого поединка. Ставки на победу гостей в линии БК идут по коэффициенту 1.39, ничья – 4.84, а победа «Алверки» доступна по котировке 7.70.

Форма команд

«Алверка» представляет третью лигу Португалии, где команда занимает шестое место в общем зачете. В восьми проведенных турах клуб оформил три победы и две ничьи, потерпев три поражения.

На предыдущей стадии Кубка команда уверенно победила на своем поле «Анадию» (4:1).

«Фамаликау» легко пробился в 1/16 финала Кубка Португалии, обыграв в гостях «Академику» (4:0). В элитном дивизионе страны команда отлично проявила себя в последних турах, победив «Санта Клару» (2:0) и «Боавишту» (5:2), а также сыграв вничью на домашней арене против «Визелы» (1:1).

Информация для ставок

• «Алверка» пропускала голы в 8 прошлых матчах всех турниров

• «Фамаликау» выиграл 3 из 4 прошлых матчей на выезде во всех соревнованиях

• «Фамаликау» забивал минимум два гола в 4 из 5 предыдущих гостевых матчей

Прогноз

«Фамаликау» существенно превосходит в классе «Алверку». Рекомендуем ставку на фору (-1) гол в пользу «Фамаликау» по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.