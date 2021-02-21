«Андерлехт» — «Кортрейк»: прогноз на матч чемпионата Бельгии (21.02.2021)

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сегодня, 12:05

В 27-м туре чемпионата Бельгии нас ждет довольно интересный поединок. «Андерлехт» ждет в гости «Кортрейк».

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 5.6, в то время как победа «Андерлехта» будет стоить 1.62. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.9.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей за 1.75. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей за 2.08.

Форма команд

«Андерлехт» идет на пятом месте в высшем дивизионе Бельгии и имеет неплохую серию без поражений. Однако большая часть матчей клуба была сыграна вничью. Лидера турнирной таблицы «Брюгге» команда догнать уже не сможет, но побороться за второе место одному из самых известных клубов страны вполне по силам. В прошлом туре «Андерлехт» сыграл вничью с «Серкль Брюгге» (0:0), а ранее обыграл «Генк» (1:2).

«Кортрейк» за последнее время сдал свои позиции и очень редко побеждает в последних матчах чемпионата. Команда имеет 33 очка в активе. Однако тренерскому штабу нужно вводить корректировки, чтобы над клубом не повисла угроза понижения в классе. В прошлой игре «Кортрейк» проиграл «Хеверли» (1:3), а туром ранее обыграл на выезде «Мускрон» (3:0).

Информация для ставок

• «Андерлехт» не проигрывает восемь матчей подряд

• «Кортрейк» выиграл два матча из последних десяти во всех турнирах

• «Андерлехт» пропустил всего четыре мяча за последние десять матчей во всех турнирах

• «Кортрейк» выиграл у «Андерлехта» один матч из последних пяти встреч команд

Прогноз

«Андерлехт» очень надежно играет в обороне, особенно в домашних матчах. Команда мотивирована и имеет хорошие шансы побороться за серебряные медали. Сделать ставку на победу хозяев с форой -1 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 2.05.