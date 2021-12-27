«Рединг» — «Фулхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.12.2021)

29 декабря 2021 года «Рединг» сыграет против «Фулхэма» в рамках 25-го тура Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.
Ставки букмекеров
Фаворит поединка — «Фулхэм». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.50. Ничейный исход оценивается в 4.05, а победа «Рединга» в 7.10.
Форма команд
«Рединг» в нынешнем сезоне идет на 21-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 21 балл. Стоит отметить, что с клуба сняли шесть очков по решению Федерации футбола Англии. «Рединг» выиграл восемь поединков, трижды играл вничью и проигрывал в 11 матчах. Всего у коллектива 27 забитых и 34 пропущенных мяча.
«Фулхэм» лидирует в Чемпионшипе и имеет в активе 45 баллов. У команды 13 побед, шесть ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 51 мяч и пропустил 19 голов.
Информация для ставок
● «Фулхэм» не побеждает пять игр кряду
● «Рединг» выиграл один матч из последних пяти
● У «Фулхэма» два забитых мяча за три последних матча
Прогноз
В этом поединке (по мнению букмекеров Фонбет) стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Рединга» по коэффициенту 2.60. «Рединг» в неплохой форме, сейчас клуб играет лучше, чем «Фулхэм».