«Рединг» — «Фулхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.12.2021)

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27 декабря 2021, 18:29

29 декабря 2021 года «Рединг» сыграет против «Фулхэма» в рамках 25-го тура Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Фулхэм». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.50. Ничейный исход оценивается в 4.05, а победа «Рединга» в 7.10.

Форма команд

«Рединг» в нынешнем сезоне идет на 21-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 21 балл. Стоит отметить, что с клуба сняли шесть очков по решению Федерации футбола Англии. «Рединг» выиграл восемь поединков, трижды играл вничью и проигрывал в 11 матчах. Всего у коллектива 27 забитых и 34 пропущенных мяча.

«Фулхэм» лидирует в Чемпионшипе и имеет в активе 45 баллов. У команды 13 побед, шесть ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 51 мяч и пропустил 19 голов.

Информация для ставок

● «Фулхэм» не побеждает пять игр кряду

● «Рединг» выиграл один матч из последних пяти

● У «Фулхэма» два забитых мяча за три последних матча

Прогноз

В этом поединке (по мнению букмекеров Фонбет) стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Рединга» по коэффициенту 2.60. «Рединг» в неплохой форме, сейчас клуб играет лучше, чем «Фулхэм».