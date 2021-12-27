«Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)

«Саутгемптон» примет «Тоттенхэм» в рамках 20-го тура Премьер-лиги Англии. Этот поединок запланирован на 28 декабря. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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1 : 1
завершен
28 декабря 2021, 18:00
вторник
Ставки букмекеров
Фаворитом игры является «Тоттенхэм». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа «Саутгемптона» в 3.45.
Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.73.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Саутгемптон» не может проявить себя, клуб находится в середине турнирной таблицы и крайне редко побеждает. У «Саутгемптона» в последних матчах ничего не получается — ничья против «Кристал Пэлас» 2:2, поражение от «Арсенала» 0:3 и еще один ничейный исход с «Брайтоном» 1:1.
«Тоттенхэм» изменился после того, как тренером стал Антонио Конте. Итальянец заставил игроков поработать и это принесло свои плоды. «Шпоры» приближаются к топ-4 Премьер-лиги Англии и у них отличные шансы на то, чтобы застолбить себе там место до конца сезона. В последних играх «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ливерпулем» 2:2, а также обыграл «Норвич Сити» 3:0 и победил «Брентфорд» 2:0.
Информация для ставок
- «Тоттенхэм» побеждал «Саутгемптон» в 60 матчах из 130
- «Саутгемптон» в последний раз обыгрывал «Тоттенхэм» в 2020 году
- У «Тоттенхэма» 235 голов в ворота «Саутгемптона», в среднем 1.81 мяча за игру
Прогноз
Букмекеры Фонбет рекомендуют присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Тоттенхэм» победит — коэффициент 3.80. В последних матчах «Тоттенхэм» смотрится очень хорошо, у этой команды есть шанс на то, чтобы пробиться в топ-4, поэтому «шпоры» не собираются сбавлять обороты.