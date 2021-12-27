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«Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)

27 декабря 2021, 18:51

«Саутгемптон» примет «Тоттенхэм» в рамках 20-го тура Премьер-лиги Англии. Этот поединок запланирован на 28 декабря. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.713.472.10
Фонбет 3.65 3.50 2.05
Мелбет 4.12 3.57 1.97
1XBET 3.74 3.54 2.14
BetBoom 3.66 3.36 2.16

Ставки букмекеров

Фаворитом игры является «Тоттенхэм». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа «Саутгемптона» в 3.45.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.73.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Саутгемптон» не может проявить себя, клуб находится в середине турнирной таблицы и крайне редко побеждает. У «Саутгемптона» в последних матчах ничего не получается — ничья против «Кристал Пэлас» 2:2, поражение от «Арсенала» 0:3 и еще один ничейный исход с «Брайтоном» 1:1.

«Тоттенхэм» изменился после того, как тренером стал Антонио Конте. Итальянец заставил игроков поработать и это принесло свои плоды. «Шпоры» приближаются к топ-4 Премьер-лиги Англии и у них отличные шансы на то, чтобы застолбить себе там место до конца сезона. В последних играх «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ливерпулем» 2:2, а также обыграл «Норвич Сити» 3:0 и победил «Брентфорд» 2:0.

Информация для ставок

  • «Тоттенхэм» побеждал «Саутгемптон» в 60 матчах из 130
  • «Саутгемптон» в последний раз обыгрывал «Тоттенхэм» в 2020 году
  • У «Тоттенхэма» 235 голов в ворота «Саутгемптона», в среднем 1.81 мяча за игру

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Тоттенхэм» победит — коэффициент 3.80. В последних матчах «Тоттенхэм» смотрится очень хорошо, у этой команды есть шанс на то, чтобы пробиться в топ-4, поэтому «шпоры» не собираются сбавлять обороты.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.41 1.99 1.88 1.56 2.51
Мелбет 1.84 2.07
1XBET 4.35 1.23
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Gahi
Gahi
27 декабря 2021 в 23:33
Победа команды "Тоттенхэм" в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
27 декабря 2021 в 18:53
Шпоры не проиграют этот матч
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