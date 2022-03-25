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Англия — Швейцария. Прогноз на товарищеский матч сборных (26.03.2022)

вчера, 15:23
Англия - Швейцария

Ставки букмекеров

Фаворитом данного поединка букмекеры видят Англию. Поставить на победу родоначальников футбола можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет. Если с победителем определиться сложно, то ничью можно взять по коэффициенту 3.6, ну а поверить в победу Швейцарии можно по коэффициенту 5.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.713.545.85
Фонбет 1.65 3.50 6.00
Мелбет 1.73 3.60 6.25
1XBET 1.73 3.60 6.25
BetBoom 1.74 3.55 5.85

Также в линии букмекеры предлагают 2.12 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.12.

Форма команд

Англия в последнем матче квалификации на ЧМ-2022 беспощадно разгромила на выезде сборную Сан-Марино со счетом (10:0), а туром ранее разгромила дома Албанию (5:0). Набранные шесть очков лишь закрепили нахождение англичан на первом месте и подтвердили заслуженность завоевания прямой путевки в Катар.

Швейцария также едет на Чемпионат мира, так как смогла сенсационно потеснить Италию с первого места благодаря ничьей в очной встрече (1:1) и уверенной победе над Болгарией (4:0). Набранных 18 очков хватило, чтобы на два пункта опередить итальянцев и отправить их в раунд плей-офф.

Информация для ставок

  • Англия и Швейцария не проигрывают семь матчей кряду
  • Три из четырех последних поединков с участием Англии завершились результатом «обе забьют – нет»
  • Три из четырех минувших очных встречи завершились сухими победами англичан
  • Швейцария пропустила лишь один мяч в последних шести играх

Прогноз

На поле выйдут две квалифицированные команды, которые имеют в своем составе достаточное количество качественных исполнителей. Учитывая товарищеский статус поединка, мы вполне можем рассчитывать на обилие забитых мячей и предлагаем рискнуть, сделав ставку на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.12.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.67 2.20
Мелбет 1.75 2.25
1XBET 1.75 2.25
Все комментарии
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k4q7f6fmt64w
вчера в 16:39
Англия одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 16:29
Возможен ничейный результат
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x9nxnu8r5tgn
вчера в 15:37
Англия выиграет матч.
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