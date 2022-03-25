Англия — Швейцария. Прогноз на товарищеский матч сборных (26.03.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом данного поединка букмекеры видят Англию. Поставить на победу родоначальников футбола можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет. Если с победителем определиться сложно, то ничью можно взять по коэффициенту 3.6, ну а поверить в победу Швейцарии можно по коэффициенту 5.75.
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сегодня, 20:30
Также в линии букмекеры предлагают 2.12 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.12.
Форма команд
Англия в последнем матче квалификации на ЧМ-2022 беспощадно разгромила на выезде сборную Сан-Марино со счетом (10:0), а туром ранее разгромила дома Албанию (5:0). Набранные шесть очков лишь закрепили нахождение англичан на первом месте и подтвердили заслуженность завоевания прямой путевки в Катар.
Швейцария также едет на Чемпионат мира, так как смогла сенсационно потеснить Италию с первого места благодаря ничьей в очной встрече (1:1) и уверенной победе над Болгарией (4:0). Набранных 18 очков хватило, чтобы на два пункта опередить итальянцев и отправить их в раунд плей-офф.
Информация для ставок
- Англия и Швейцария не проигрывают семь матчей кряду
- Три из четырех последних поединков с участием Англии завершились результатом «обе забьют – нет»
- Три из четырех минувших очных встречи завершились сухими победами англичан
- Швейцария пропустила лишь один мяч в последних шести играх
Прогноз
На поле выйдут две квалифицированные команды, которые имеют в своем составе достаточное количество качественных исполнителей. Учитывая товарищеский статус поединка, мы вполне можем рассчитывать на обилие забитых мячей и предлагаем рискнуть, сделав ставку на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.12.