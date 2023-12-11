«Антверпен» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (13.12.2023)

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вчера, 20:57

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Барселоне», а коэффициент на их победу составляет 1.43. Успех «Антверпена» оценивается по коэффициенту 6.8 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 4.9.

На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 1.58. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.4. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Антверпен» не смог набрать ни единого очка в этой группе и шансов хотя бы на ничью с «Барселоной» у бельгийцев тоже немного. Команда получила хороший опыт выступления в еврокубках, однако теперь должна более серьезно готовиться к соперникам, если удастся попасть сюда еще раз. Два последних матча «Антверпена» завершились уверенными победами над «Серкль Брюгге» (3:1) и «Шарлеруа» (5:2).

«Барселона» часто допускает осечки, но в плей-офф команда уже точно пройдет и будет ждать своего соперника на жеребьевке следующего этапа. В активе команды 12 очков и матч с аутсайдером группы не носит турнирного характера, поэтому возможно ротация состава. В прошлом туре Ла Лиги «Барселона» на своем поле по делу проиграла лидеру таблицы «Жироне» (2:4), а ранее минимально одолела «Атлетико» (1:0).

Информация для ставок

«Антверпен» выиграл пять из шести домашних матчей во всех турнирах

«Барселона» проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Барселона» забивала в восьми из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Прогноз

«Барселона» будет играть первым номером, но вряд ли от команды можно ждать много забитых мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.