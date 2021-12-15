«Антверпен» — «Эйпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (16.12.2021)

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сегодня, 21:59

19-й тур Высшей лиги Бельгии подарит нам увлекательное противостояние команд из зоны плей-офф — «Эйпена» и «Антверпена». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

«Антверпен» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 1.63. На победу «Эйпена» коэффициент составляет 4.8. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят, что матч получится слишком богатым на забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно с коэффициентом 1.88 ( ТБ 3). Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Эйпен» в прошлом туре прервал серию без побед, которая длилась несколько матчей. Команда занимает последнее восьмое место в зоне плей-офф, набрав 25 очков. Клуб имеет приблизительно равный баланс побед и поражений, а также забитых и пропущенных мячей (28:26). В последнем туре чемпионата Бельгии «Эйпен» обыграл аутсайдера «Беерсхот-Вилрийк» (1:0), а ранее уступил на выезде «Остенде» (1:2).

«Антверпен» набрал 33 очка и идет на третьем месте в чемпионате Бельгии, стараясь не отставать от лидеров, тем не менее иногда допускает поражения. В последних пяти встречах клуб смог набрать девять очков и отстает от лидера на семь очков. В матче с «Эйпеном» у коллектива есть шанс набрать очки и попробовать сократить отставание от прямых конкурентов. В двух последних встречах «Антверпен» проиграл «Стандарду» (2:3) и обыграл «Беерсхот-Вилрийк» (1:0).

Информация для ставок

«Антверпен» проиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах, а «Эйпен» уступил в пяти встречах

Четыре из пяти последних домашних матчей «Антверпена» завершились исходом «обе забьют – нет».

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Антверпен» выглядит более стабильно и уверенно, чем их нынешний оппонент. Предполагаем, что важную роль также сыграет фактор домашнего стадиона. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в этом поединке по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Мелбет.