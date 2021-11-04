«Антверпен» — «Фенербахче». Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)

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04 ноября 2021, 10:04

Четвертый тур Лиги Европы подарит нам увлекательное противостояние «Антверпена» и «Фенербахче». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

«Антверпен» является минимальным фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 2.55. В то время на победу «Фенербахче» коэффициент составляет 2.6. Поставить на ничью предлагается по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят, что матч получится слишком богатым на забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно с коэффициентом 1.87 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.07.

Форма команд

«Фенербахче» не показывает достойных результатов в Лиге Европы. Коллектив набрал только два очка, поэтому вынужден играть на победу в выездном матче, чтобы рассчитывать на небольшие шансы пробиться в 1/16 Лиги Европы. В чемпионате коллектив идет только на седьмом месте с 19 очками. В прошлой игре Лиге Европы «Фенербахче» не смог дожать на своем поле «Антверпен» (2:2), а ранее крупно проиграл на своем поле «Олимпиакосу» (0:3).

«Антверпен» замыкает свою группу после трех туров и имеет только одно очко в активе. У команды не получается навязать борьбу соперникам, и только победа в предстоящем поединке оставит им шансы на выход в плей-офф. В противном случае «Антверпен» может побороться за третье место, которое даст право участия в Лиге Конференций. В двух последних играх Лиги Европы клуб сыграл вничью с «Фенербахче» (2:2) и проиграл «Айнтрахту» Ф (0:1).

Информация для ставок

Обе команды выиграли по одному матчу из пяти последних во всех турнирах

Четыре из шести домашних поединков «Антверпена» завершились исходом «обе забьют»

«Фенербахче» проиграл в трех последних матчах на выезде во всех турнирах

Восемь последних матчей турецкого клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Матч будет очень напряженным, ведь обеим командам сейчас важнее результат. Каждый из коллективов будет стараться допускать минимум ошибок, и наверняка игра будет закрытой, несмотря на статистику последних матчей клубов. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Мелбет.