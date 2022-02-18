«Антверпен» — «Мехелен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (20.02.2022)

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вчера, 17:35

Ставки букмекеров

«Антверпен» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 1.88. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.95. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.7.

Букмекеры не верят, что матч получится слишком богатым на забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно с коэффициентом 1.7 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Мехелен» набрал девять очков в последних пяти матчах чемпионата Бельгии и находится в зоне плей-офф. Коллектив идет на седьмом месте с 42 очками и в ближайших поединках обязан набирать очки, если не хочет опуститься вниз на несколько позиций. Клуб имеет примерно одинаковую разницу мячей (46:45) и в поединке с одним из лидеров постарается ее как минимум не ухудшить. В прошлом туре «Мехелен» крупно проиграл «Генку» (1:4), а ранее обыграл на своем поле «Остенде» (3:0).

«Антверпен» заслуженно идет на второй позиции в чемпионате Бельгии и в прошлом туре сократил отставание от лидера «Юниион Сент-Жиллуаз», которое теперь составляет семь баллов. Команда набрала 53 очка и проиграла всего один раз в пяти турах, что говорит о хорошей физической форме коллектива. В домашней встрече с середняком турнирной таблицы у «Антверпена» будут хорошие шансы набрать максимум очков. В двух последних матчах «Антверпен» минимально обыграл «Серен Юнайтед» и уступил «Юнион Сент-Жиллуаз» (2:0).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Антверпена» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Антверпен» выиграл пять из десяти последних поединков

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Антверпен» выиграл три из четырех домашних матчей у «Мехелена» за последнее время

Прогноз

Матч будет очень напряженным, ведь обеим командам сейчас важнее результат. Предполагаем, что «Антверпен» сможет на своем поле одержать победу и сохранить интригу в чемпионате Бельгии. Сделать ставку на успех хозяев можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Фонбет.