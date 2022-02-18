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«Антверпен» — «Мехелен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (20.02.2022)

вчера, 17:35

Ставки букмекеров

«Антверпен» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 1.88. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.95. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.854.023.90
Фонбет 1.82 4.00 4.00

Букмекеры не верят, что матч получится слишком богатым на забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно с коэффициентом 1.7 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Мехелен» набрал девять очков в последних пяти матчах чемпионата Бельгии и находится в зоне плей-офф. Коллектив идет на седьмом месте с 42 очками и в ближайших поединках обязан набирать очки, если не хочет опуститься вниз на несколько позиций. Клуб имеет примерно одинаковую разницу мячей (46:45) и в поединке с одним из лидеров постарается ее как минимум не ухудшить. В прошлом туре «Мехелен» крупно проиграл «Генку» (1:4), а ранее обыграл на своем поле «Остенде» (3:0).

«Антверпен» заслуженно идет на второй позиции в чемпионате Бельгии и в прошлом туре сократил отставание от лидера «Юниион Сент-Жиллуаз», которое теперь составляет семь баллов. Команда набрала 53 очка и проиграла всего один раз в пяти турах, что говорит о хорошей физической форме коллектива. В домашней встрече с середняком турнирной таблицы у «Антверпена» будут хорошие шансы набрать максимум очков. В двух последних матчах «Антверпен» минимально обыграл «Серен Юнайтед» и уступил «Юнион Сент-Жиллуаз» (2:0).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей «Антверпена» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Антверпен» выиграл пять из десяти последних поединков
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Антверпен» выиграл три из четырех домашних матчей у «Мехелена» за последнее время

Прогноз

Матч будет очень напряженным, ведь обеим командам сейчас важнее результат. Предполагаем, что «Антверпен» сможет на своем поле одержать победу и сохранить интригу в чемпионате Бельгии. Сделать ставку на успех хозяев можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.72 1.70 2.18
Фонбет 2.12 1.72
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Мaлик
Мaлик
вчера в 19:10
Игра на три результата
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