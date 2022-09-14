«Антверпен» — «Серен Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (16.09.2022)

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вчера, 11:00

Ставки букмекеров

«Антверпен» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.35. В то время на победу гостей коэффициент составляет 9. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 5.4.

Букмекеры не верят, что матч получится слишком богатым на забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно с коэффициентом 1.65 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Антверпен» стал настоящим феноменом старта чемпионата Бельгии в нынешнем сезоне и после восьми туров показывает максимальный результат в 24 набранных балла. Команда опережает ближайшего соперника на пять пунктов и в матче с аутсайдером рассчитывает только на победу. В прошлой игре «Антверпен» обыграл на выезде «Серкль Брюгге» (2:0), а ранее оказался сильнее «Вестерло» (3:0).

«Серен Юнайтед» идет в зоне вылета, хотя старается в отдельных матчах цепляться за победу. Коллектив перед стартом очередного тура набрал шесть очков и занимает 16 место в турнирной таблице. В матче с «Антверпеном» у гостей будет немного шансов на успех, однако оказать достойное сопротивление им вполне по силам. Два последних матча «Серен Юнайтед» закончились поражением от «Брюгге» (0:2) и обыграли «Сен-Элуи» (2:0) в кубке страны.

Информация для ставок

«Антверпен» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Серен Юнайтед» проиграл семь из десяти поединков за последнее время

«Антверпен» выиграл три из пяти последних матчей у «Серен Юнайтед»

Пять из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Антверпен» на данный момент является безоговорочным лидером в чемпионате и на своем поле обязан обыгрывать соперника из зоны вылета. Сделать ставку на победу «Антверпена» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.