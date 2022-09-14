«Антверпен» — «Серен Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (16.09.2022)

Ставки букмекеров
«Антверпен» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.35. В то время на победу гостей коэффициент составляет 9. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 5.4.
|
- : -
завтра, 21:45
Букмекеры не верят, что матч получится слишком богатым на забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно с коэффициентом 1.65 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.3.
Форма команд
«Антверпен» стал настоящим феноменом старта чемпионата Бельгии в нынешнем сезоне и после восьми туров показывает максимальный результат в 24 набранных балла. Команда опережает ближайшего соперника на пять пунктов и в матче с аутсайдером рассчитывает только на победу. В прошлой игре «Антверпен» обыграл на выезде «Серкль Брюгге» (2:0), а ранее оказался сильнее «Вестерло» (3:0).
«Серен Юнайтед» идет в зоне вылета, хотя старается в отдельных матчах цепляться за победу. Коллектив перед стартом очередного тура набрал шесть очков и занимает 16 место в турнирной таблице. В матче с «Антверпеном» у гостей будет немного шансов на успех, однако оказать достойное сопротивление им вполне по силам. Два последних матча «Серен Юнайтед» закончились поражением от «Брюгге» (0:2) и обыграли «Сен-Элуи» (2:0) в кубке страны.
Информация для ставок
- «Антверпен» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Серен Юнайтед» проиграл семь из десяти поединков за последнее время
- «Антверпен» выиграл три из пяти последних матчей у «Серен Юнайтед»
- Пять из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Антверпен» на данный момент является безоговорочным лидером в чемпионате и на своем поле обязан обыгрывать соперника из зоны вылета. Сделать ставку на победу «Антверпена» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.