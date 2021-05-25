«Арарат Ереван» — «Алашкерт». Прогноз на матч чемпионата Армении (25.05.2021)

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сегодня, 06:19

«Арарат Ереван» сыграет против «Алашкерта» в перенесённом матче 3-го тура Премьер-Лиги Армении. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры не определили фаворита в этом поединке. Поставить на победу любой из двух команд можно по коэффициенту 2.8. Ничейный исход котируется в 2.7, исход «обе забьют» представлен коэффициентом 2.25.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Арарат» набрал 37 очков и расположился на пятой строчке турнирной таблицы. На счету команды десять побед, семь ничьих и пять поражений. Команда забила 29 голов и пропустила 15 мячей. Последнее время «Арарат» мало забивает и 4 тура подряд не может одержать победу.

«Алашкерт» с 40 набранными баллами находится на второй строчке чемпионата. На счету команды 11 побед, 7 ничьих и 4 поражения. «Алашкерт» в этом сезон забил 23 мяча и пропустил 15 голов. «Алашкерт» находится в неплохой форме и претендует на победу в чемпионате.

Информация для ставок

«Алашкерт» выиграл два из последних пяти матчей во всех турнирах

«Арарат» победил в одном матче из последних пяти

«Алашкерт» забил семь голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 2.17. Также можно поставить на ничью или победу «Алашкерта» по коэффициенту 1.38.