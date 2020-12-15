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«Арминия» — «Аугсбург». Прогноз на матч чемпионата Германии (16.12.2020)

вчера, 07:13

В 12-м туре Бундеслиги между собой сыграют «Арминия» и «Аугсбург». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.963.252.65
BetCity 2.90 3.30 2.60
Fonbet 2.85 3.20 2.60
Мелбет 3.00 3.22 2.69
Лига ставок 2.85 3.20 2.60

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы этой встречи букмекерская контора Бетсити предложила такие коэффициенты: победу «Арминии» можно сыграть за 2.96, ничья – 3.28, победа «Аугсбурга» идет за 2.69. Как видим, статус минимального фаворита на себе примеряет гостевая команда.

Что касается результативности, то у букмекеров нет предпосылок считать, что команды порадуют забитыми голами. За ставку на ТМ (2,5) предложен коэффициент 1.83, ТБ (2,5) – 2.14.

Форма команд

«Арминия» пока не может освоиться в элите немецкого футбола. К двенадцатому туру команда подходит на 16-й строчке, имея семь очков на счету. Хозяева уже потерпели восемь поражений при двух победах и одной ничейной встрече. Очень пассивно играет атака «Арминии», забившая всего 8 голов. 12 декабря команда играла в гостях против «Фрайбурга» и уступила со счетом 0:2.

«Аугсбург» хоть и не побеждает в последних турах, но продолжает удерживаться на экваторе турнирной таблицы – 10-е место. В прошлом туре Бундеслиги «фуггеры» дома разделили очки с главным аутсайдером «Шальке» (2:2). В пяти гостевых встречах «Аугсбург» победил только раз – две ничьи и два поражения.

Информация для ставок

  • «Арминия» проиграла 8 из 9 прошлых матчей Бундеслиги
  • «Аугсбург» побеждал в четырех прошлых встречах с «Арминией»
  • «Арминия» пропускала минимум два гола в 7 из 8 предыдущих встреч
  • «Аугсбург» не побеждал в пяти предыдущих турах чемпионата Германии

Прогноз

Турнирное положение обязывает «Арминию» играть на победу в предстоящем матче. Если хозяева сейчас не начнут набирать очки, то избежать возвращение во второй дивизион им будет невероятно сложно.

«Аугсбург» не отличается стабильной игрой в обороне, поэтому у гостей вполне могут возникнуть проблемы. Предлагаем ставку на победу «Арминии» с учетом нулевой форы по коэффициенту 2.06 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.963.252.65
BetCity 2.90 3.30 2.60
Fonbet 2.85 3.20 2.60
Мелбет 3.00 3.22 2.69
Лига ставок 2.85 3.20 2.60
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 12:49
Фаворит матча футбольный клуб «Аугсбург»
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