«Арминия» — «Аугсбург». Прогноз на матч чемпионата Германии (16.12.2020)

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вчера, 07:13

В 12-м туре Бундеслиги между собой сыграют «Арминия» и «Аугсбург». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы этой встречи букмекерская контора Бетсити предложила такие коэффициенты: победу «Арминии» можно сыграть за 2.96, ничья – 3.28, победа «Аугсбурга» идет за 2.69. Как видим, статус минимального фаворита на себе примеряет гостевая команда.

Что касается результативности, то у букмекеров нет предпосылок считать, что команды порадуют забитыми голами. За ставку на ТМ (2,5) предложен коэффициент 1.83, ТБ (2,5) – 2.14.

Форма команд

«Арминия» пока не может освоиться в элите немецкого футбола. К двенадцатому туру команда подходит на 16-й строчке, имея семь очков на счету. Хозяева уже потерпели восемь поражений при двух победах и одной ничейной встрече. Очень пассивно играет атака «Арминии», забившая всего 8 голов. 12 декабря команда играла в гостях против «Фрайбурга» и уступила со счетом 0:2.

«Аугсбург» хоть и не побеждает в последних турах, но продолжает удерживаться на экваторе турнирной таблицы – 10-е место. В прошлом туре Бундеслиги «фуггеры» дома разделили очки с главным аутсайдером «Шальке» (2:2). В пяти гостевых встречах «Аугсбург» победил только раз – две ничьи и два поражения.

Информация для ставок

«Арминия» проиграла 8 из 9 прошлых матчей Бундеслиги

«Аугсбург» побеждал в четырех прошлых встречах с «Арминией»

«Арминия» пропускала минимум два гола в 7 из 8 предыдущих встреч

«Аугсбург» не побеждал в пяти предыдущих турах чемпионата Германии

Прогноз

Турнирное положение обязывает «Арминию» играть на победу в предстоящем матче. Если хозяева сейчас не начнут набирать очки, то избежать возвращение во второй дивизион им будет невероятно сложно.

«Аугсбург» не отличается стабильной игрой в обороне, поэтому у гостей вполне могут возникнуть проблемы. Предлагаем ставку на победу «Арминии» с учетом нулевой форы по коэффициенту 2.06 в БК Бетсити.