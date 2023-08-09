«Арсенал» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (12.08.2023)

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вчера, 21:49

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.19. Победа «Ноттингем Форест» оценивается по 14, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.77. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.07.

Форма команд

«Арсенал» сделал выводы из прошлого сезона, где упустил чемпионство в последней четверти турнира и теперь стал еще сильнее, пополнив свои ряды известными футболистами. «Канониры» выиграли Суперкубок Англии у «Манчестер Сити» (2:1, по пенальти) и теперь хотят мощно стартовать в АПЛ в матче с потенциальным аутсайдером. В еще одном прошлом товарищеском матче «Арсенал» победил в серии пенальти «Монако» (2:1).

«Ноттингем Форест» в прошлом сезоне смог сохранить свое место в АПЛ и вероятнее всего, в этом футбольном году будет заниматься чем-то подобным. Команда имеет несколько опытных футболистов, однако вряд ли она сможет решать серьезные задачи и даже в середине турнирной таблицы закрепиться будет непросто. В двух последних товарищеских поединках «Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (0:0) и крупно проиграл «Ренну» (0:5).

Информация для ставок

«Арсенал» проиграл только один матч из восьми последних во всех турнирах

«Ноттингем Форест» не может забить уже в четырех поединках подряд

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Арсенал» с первых минут бросится на ворота соперника и вполне вероятно, быстро достигнет результата. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.