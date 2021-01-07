«Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз на матч Кубка Англии (09.01.2021)

1610050249

07 января 2021, 23:10

«Арсенал» встречается с «Ньюкаслом» в Кубке Англии. Увидим ли мы легкий триумф хозяев поля или у гостей есть варианты, чтобы успешно провести эту встречу?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Фонбет выставлены следующие котировки на эту игру. Победа «Арсенала» доступна за 1,55, ничья находится на отметке 4,85, а триумф команды гостей можно взять за 6,65. Тотал в этом противостоянии установлен на значении 2,5 мяча. Больше можно взять за 1,72, а меньше за 2,38.

Форма команд

«Арсенал» сумел выиграть три последних поединка, обыграв «Челси» (3:1), «Брайтон» (1:0) и «Вест Бромвич» (4:0). Крайне важно продолжать побеждать, чтобы вернуться в борьбу за еврокубки по ходу этого сезона. «Ньюкасл» сейчас не может похвастаться по-настоящему качественной игрой, так как в шести последних встречах ни одной победы – четыре поражения и две ничьи. Такие результаты не могут радовать болельщиков команды. Крайне важно в АПЛ избежать борьбы за выживание, а в рамках Кубка страны важно постараться продемонстрировать свою лучшую игру, несмотря на всевозможные трудности.

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл четыре из 10 последних домашних матчей

«Ньюкасл» уступил в трех последних выездных встречах

«Арсенал» победил в четырех последних междусобойчиках команд.

Прогноз

Мы считаем, что в этом матче нас ждет интересная игра с обилием шансов для взятия ворот. Вероятно, что основные составы в этой встрече у команд играть не будут. Но ни одна из команд не будет делать ставку на оборонительную игру, так как в этом нет никакого смысла, иначе не будет никаких перспектив к тому, чтобы пробиться в следующий круг соревнований. Наша ставка – тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,72 в букмекерской конторе Фонбет.