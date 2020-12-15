«Арсенал» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (16.12.2020)

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сегодня, 00:12

«Арсенал» продолжает проигрывать. Сумеет ли команда в противостоянии с неуступчивым «Саутгемптоном»?

Ставки букмекеров

Букмекерская конторе Мелбет считает фаворитом матча «Арсенал». Коэффициент на победу «канониров» равен 2,24, ничья представлена котировкой 3,58, а сыграть победу гостей можно за 3,30. Стоит сказать, что линия букмекеров была открыта котировкой 1,79 на победу хозяев поля, но их последние неудачи оставляют большие сомнения по поводу их триумфа.

Тотал выставлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно заиграть за 1,84, а меньше представлен тотал 2,07.

Форма команд

«Арсенал» в прошлом туре уступил «Бернли» (0:1). С 58-й минуты поединка команда играла в меньшинстве из-за удаления Гранита Джаки. Ближе к завершению матча Пьер-Эмерик Обамеянг забил мяч в собственные ворота. Последние неудачи привели к тому, что «канониры» опустились на 15-ю позицию в АПЛ .

«Саутгемптон» продолжает радовать своих болельщиков в этом сезоне. Команда идет уже на четвертой позиции. В активе клуба серия из двух побед. Удалось обыграть «Брайтон» (2:1) и «Шеффилд Юнайтед» (3:0). Отставание от лидера составляет всего лишь два очка.

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл шесть из 10 последних домашних матчей

«Саутгемптон» не проигрывает на протяжении пяти выездных поединков

«Арсенал» пропускает на протяжении пяти матчей кряду

«Саутгемптон» забивает подряд в одиннадцати поединках

Прогноз

Мы считаем, что у «Арсенала» все-таки чуть больше шансов на успех в этом противостоянии. Даже в меньшинстве подопечные Микеля Артеты создавали опасность у ворот команды соперника. Остается только сыграть более грамотно тактически и нужно будет создавать давление у ворот оппонента постоянно, чтобы заставить ошибаться «Саутгемптон». Предлагаем сыграть победу хозяев с нулевой форой за коэффициент 1,66 в букмекерской конторе Мелбет.