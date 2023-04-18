«Арсенал» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (21.04.2023)

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сегодня, 16:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.19. Победа «Саутгемптона» оценивается по 16, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.65. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.12.

Форма команд

«Арсенал» теряет преимущество тур за туром и расстояние с «Манчестер Сити» сократилось до четырех очков. «Канониры» сыграли на одну игру меньше своего оппонента и имеют в активе 74 балла. В предстоящей игре с аутсайдером чемпионата Англии у подопечных Микеля Артеты нет права на ошибку. Два последних матча «Арсенала» завершились ничьими с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» (2:2).

«Саутгемптон» набрал только одно очков пяти последних турах АПЛ и идет на последнем месте в турнирной таблице. В активе клуба 23 балла, и чтобы покинуть зону вылета, «святым» необходимо отыграть четыре пункта. В предстоящей встрече у гостей минимальные шансы набрать очки, что еще больше усугубляет их ситуацию. В прошлом туре «Саутгемтон» проиграл на своем поле «Кристал Пэлас» (0:2), а ранее был разгромлен «Манчестер Сити» (1:4).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Арсенала» завершились исходом «обе забьют»

«Саутгемптон» не выигрывает уже шесть матчей подряд

«Арсенал» и «Саутгемптон» обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Арсенал» осознает важность каждого следующего поединка, и мы предполагаем, что в этот раз команда добьется крупной победы. Сделать ставку на успех «канониров» с форой (-2.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.