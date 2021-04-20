«Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (21.04.2021)

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вчера, 16:35

«Астон Вилла» примет «Манчестер Сити» в рамках очередного тура АПЛ 21 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Манчестер Сити», поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.38. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.80 и на «обе забьют» за 1.90.

Форма команд

«Астон Вилла» проводит средний сезон. Клуб набрал 44 пункта и идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 13 побед, пять ничьих и 12 поражений. В последних играх «Астон Вилла» теряет очень много очков, но клубу не грозит вылет, поэтому команда может расслабиться.

«Манчестер Сити» вновь проводит невероятный сезон. Клуб набрал 74 балла и возглавляет турнирную таблицу АПЛ . В активе команды Хосепа Гвардиолы 23 победы, пять ничьих и четыре поражения. В последних играх «Сити» показывает очень хороший футбол, даже в недавнем поражении от «Лидса» клуб из Манчестера доминировал.

Информация для ставок

«Манчестер Сити» проиграл два матча из последних пяти

«Астон Вилла» выиграла лишь в одном поединке из последних пяти

«Манчестер Сити» забил 11 голов в последних пяти играх

Прогноз

В этом поединке можно поставить на ничейный исход или победу «Манчестер Сити» за 1.07, а также на тотал голов больше 2,5 по коэффициенту 1.67.