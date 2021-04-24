«Аталанта» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (25.04.2021)

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вчера, 21:57

В 33-м туре Серии А «Аталанта» принимает середняка чемпионата «Болонью». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать хозяев, ставки на их победу принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.32. Рискнуть на триумф «Болоньи» можно по 9.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.42, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.18.

Форма команд

«Аталанта» продолжает борьбу за бронзовые медали чемпионата и стабильно набирает очки. Команда опережает «Ювентус» только по дополнительным показателям и занимает третье место. Коллектив показывает яркий и комбинационный футбол. В прошлом туре «Аталанта» сыграла вничью с «Ромой» (1:1), а немного ранее обыграла на своем поле «Ювентус» (1:0).

«Болонья» играет с переменным успехом и занимает 11-е место в турнирной таблице. Команда не решает турнирных задач. В матче с «Аталантой» клуб выберет защитную стратегию, в основном защищаясь от атак соперника. В последних матчах «Болонья» сыграла вничью с «Торино» (1:1) и крупно обыграла «Специю» (4:1).

Информация для ставок

• «Аталанта» проиграла всего один матч из последних 10 в чемпионате, а «Болонья» уступила в четырех поединках

• «Аталанта» выиграла последние пять домашних матчей в чемпионате Италии

• «Болонья» проиграла шесть последних матчей на выезде с «Аталантой»

• Четыре из пяти последних матчей между коллективами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Аталанта» выглядит гораздо сильнее «Болоньи». Хозяева поля, скорее всего, в этом матче одержат победу над «Болоньей». Сделать ставку на победу «Аталанты» с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.86.