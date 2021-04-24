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«Аталанта» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (25.04.2021)

вчера, 21:57

В 33-м туре Серии А «Аталанта» принимает середняка чемпионата «Болонью». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.335.909.66
Лига Ставок 1.30 6.20 9.20
Фонбет 1.30 5.70 9.50
Мелбет 1.34 6.10 9.30
1XBET 2.97 1.55 10.00
BetBoom 1.31 5.97 9.75

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать хозяев, ставки на их победу принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.32. Рискнуть на триумф «Болоньи» можно по 9.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.42, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.18.

Форма команд

«Аталанта» продолжает борьбу за бронзовые медали чемпионата и стабильно набирает очки. Команда опережает «Ювентус» только по дополнительным показателям и занимает третье место. Коллектив показывает яркий и комбинационный футбол. В прошлом туре «Аталанта» сыграла вничью с «Ромой» (1:1), а немного ранее обыграла на своем поле «Ювентус» (1:0).

«Болонья» играет с переменным успехом и занимает 11-е место в турнирной таблице. Команда не решает турнирных задач. В матче с «Аталантой» клуб выберет защитную стратегию, в основном защищаясь от атак соперника. В последних матчах «Болонья» сыграла вничью с «Торино» (1:1) и крупно обыграла «Специю» (4:1).

Информация для ставок

• «Аталанта» проиграла всего один матч из последних 10 в чемпионате, а «Болонья» уступила в четырех поединках
• «Аталанта» выиграла последние пять домашних матчей в чемпионате Италии
• «Болонья» проиграла шесть последних матчей на выезде с «Аталантой»
• Четыре из пяти последних матчей между коллективами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Аталанта» выглядит гораздо сильнее «Болоньи». Хозяева поля, скорее всего, в этом матче одержат победу над «Болоньей». Сделать ставку на победу «Аталанты» с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.86.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.94 1.44 2.36 1.65
Лига Ставок 2.90 1.42 2.32 1.62
Мелбет 2.86 1.40
1XBET 5.00 1.14 2.86 1.40 2.31 1.62
BetBoom 5.66 1.16 2.96 1.42 2.34 1.64
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sv_1969
sv_1969
вчера в 22:14
Победа хозяев
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