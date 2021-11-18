«Аталанта» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (20.11.2021)

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18 ноября 2021, 15:02

13-й тур чемпионата Италии стартует поединком в Бергамо, где мы увидим сражение «Аталанты» и «Специи». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 10 на победу «Специи», остановить свой выбор на ничейном результате можно по интересному коэффициенту 6.15, а взять победу «Аталанты» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.75.

Также в линии букмекеры предлагаю 1.6 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.35. Поставить на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Аталанта» после 12 сыгранных туров находится в зоне Лиги чемпионов и занимает четвертое место в таблице. В минувших двух турах команда завоевала четыре очка, сначала расписала голевую ничью с «Лацио» (2:2), а затем минимально обыграла на выезде «Кальяри» со счетом (2:1).

«Специа» покинула зону вылета, на данный момент команда расположилась на 16-м месте в турнирной таблице. Коллектив в последнем туре сумел дома переиграть «Торино» (1:0), а матчем ранее был разгромлен на выезде «Фиорентиной» (0:3).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Аталанты» насчитывает пять матчей (три ничьи и две победы)

«Специа» потерпела пять поражений в крайних восьми играх при одном ничейном результате и двух победах

Минувшая очная встреча завершилась победой «Аталанты» (3:1)

«Специа» пропускает в гостях минимум один гол в 17 поединках подряд

Прогноз