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«Аталанта» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (20.11.2021)

18 ноября 2021, 15:02

13-й тур чемпионата Италии стартует поединком в Бергамо, где мы увидим сражение «Аталанты» и «Специи». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Италия. Серия А 2021/2022
Аталанта
Специа
5 : 2
завершен
20 ноября 2021, 17:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.266.8011.13
Фонбет 1.22 6.80 11.50
Мелбет 1.27 6.69 10.30
1XBET 1.31 6.20 10.50
BetBoom 1.26 6.32 11.36

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 10 на победу «Специи», остановить свой выбор на ничейном результате можно по интересному коэффициенту 6.15, а взять победу «Аталанты» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.75.

Также в линии букмекеры предлагаю 1.6 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.35. Поставить на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Аталанта» после 12 сыгранных туров находится в зоне Лиги чемпионов и занимает четвертое место в таблице. В минувших двух турах команда завоевала четыре очка, сначала расписала голевую ничью с «Лацио» (2:2), а затем минимально обыграла на выезде «Кальяри» со счетом (2:1).

«Специа» покинула зону вылета, на данный момент команда расположилась на 16-м месте в турнирной таблице. Коллектив в последнем туре сумел дома переиграть «Торино» (1:0), а матчем ранее был разгромлен на выезде «Фиорентиной» (0:3).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Аталанты» насчитывает пять матчей (три ничьи и две победы)
  • «Специа» потерпела пять поражений в крайних восьми играх при одном ничейном результате и двух победах
  • Минувшая очная встреча завершилась победой «Аталанты» (3:1)
  • «Специа» пропускает в гостях минимум один гол в 17 поединках подряд

Прогноз

«Аталанта» любит атаковать, а их соперник не славится надежной защитой, особенно в гостевых встречах. Верим, что хозяева забьют несколько мячей и спокойно добудут три очка. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» + ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.25 1.37 2.65 1.52
Мелбет 2.99 1.41
1XBET 2.85 1.45
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Все комментарии
Gahi
Gahi
18 ноября в 20:58
Победа команды Аталанты в этом матче и тотал больше 2,5. Удачи
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18 ноября в 18:43
Футбольный клуб «Аталанта» (Бергамо) выиграет матч.
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18 ноября в 17:43
Футбольный клуб Аталанта (Бергамо) одержит победу.
Ironigor
Ironigor
18 ноября в 15:14
Убедительная Победа Аталанты. ✌
shlomo
shlomo
18 ноября в 15:09
Хозяева не проиграют
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