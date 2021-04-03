«Аталанта» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (03.04.2021)

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вчера, 12:46

В 29-м туре Серии А одна из самых ярких команд чемпионата «Аталанта» принимает дома «Удинезе». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать хозяев, ставки на победу принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.47. Рискнуть на триумф «Удинезе» можно по 7.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Аталанта» продолжает борьбу за бронзовые медали чемпионата и стабильно набирает очки. Отметим, что на игру команды в Серии А не повлияли поражения «Интеру» в чемпионате и «Реалу» в Лиге чемпионов. На данный момент клуб является одним из фаворитов в борьбе за первую четверку. В прошлых двух турах «Аталанта» одержала победы над «Вероной» (2:0) и «Специей» (3:1).

«Удинезе» выступает в этом сезоне относительно стабильно, только в прошлом туре клуб прервал свою серию без поражений. Команде не угрожает понижение в классе, поэтому игроки и тренерский штаб могут чувствовать себя в безопасности и доигрывать сезон. В прошлой игре «Удинезе» проиграл на своем поле «Лацио» (0:1), а туром ранее сыграл вничью с «Дженоа» (1:1).

Информация для ставок

• «Аталанта» выиграла шесть из семи последних матчей в Серии А

• «Удинезе» проиграл всего два матча из последних десяти в чемпионате

• «Аталанта» выиграла три последних домашних матча против «Удинезе»

• Четыре из пяти последних матчей между коллективами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Аталанта» не имеет права на ошибку, поэтому должна уверенно выигрывать матч против середняка чемпионата. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой -1.5 по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Мелбет.