«Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (10.04.2024)

1712564844

сегодня, 11:27

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Боруссии» Дортмунд оценивается по коэффициенту 4.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Атлетико» с трудом прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, но получил достаточно удобного соперника, по сравнению с другими клубами. Мадридский клуб является фаворитом этого противостояния, но обязан максимально подготовиться к немецкому оппоненту, чтобы все прошло хорошо. В чемпионате Испании «матрасники» идут лишь на четвертом месте с 58 баллами и вынуждены бороться с «Атлетиком» Бильбао за место в Лиге чемпионов на будущий сезон. Два последних поединка «Атлетико» завершились поражением от «Барселоны» (0:3) и успехом с над «Вильярреалом» (2:1).

«Боруссия» Дортмунд имеет определенные проблемы в Бундеслиги и идет лишь на пятом месте в турнирной таблице. Тем не менее, «шмели» настроены хорошо сыграть в Лиге чемпионов, ведь уже больше десяти лет не играли в полуфинале Лиги чемпионов. Гостей устроит любой результат кроме поражения, чтобы в ответной встрече добиться победы над не самым стабильным «Атлетико». В прошлом туре чемпионата «Боруссия» Дортмунд проиграла «Штутгарту» (0:1), а ранее одолела на выезде «Баварию» (2:0).

Информация для ставок

«Атлетико» выиграл лишь три из десяти последних матчей в основное время во всех турнирах

«Боруссия» Дортмунд не проигрывает уже девять выездных матчей подряд

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Атлетико» будет больше владеть мячом и с большой вероятностью может сохранить свои ворота в неприкосновенности. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют – нет» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.