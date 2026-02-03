«Валенсия» – «Атлетик» Бильбао: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770105678

сегодня, 11:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч кубка Испании «Валенсия» – «Атлетик» Бильбао, который состоится 4 февраля 2026 года.

«Валенсия»

«Валенсия» в прошлом туре прервала недавнюю небольшую победную серию, но сейчас все внимание клуба сосредоточено на матче кубка Испании. Болельщики ждут трофеев очень давно и выход в полуфинал стал бы хорошим достижением в нынешних условиях. Встреча на своем поле с «Атлетик» Бильбао не будет простой, но и свои моменты у ворот соперника определенно будут появляться.

1 февраля «Валенсия» проиграла «Бетису» (1:2), а 24 января на своем поле одолела крепкий «Эспаньол» (3:2).

«Атлетик» Бильбао

«Атлетик» Бильбао пережил не самый лучший отрезок сезона и покинул Лигу чемпионов. Теперь команде остается настраиваться на внутренние турниры и уже на днях коллектив получит возможность выйти в полуфинал кубка Испании. «Валенсия» не отличается стабильностью, но настрой на этот матч у обеих сторон будет особенный, а матч наверняка будет интересным и напряженным до финального свистка.

1 февраля «Атлетик» Бильбао сыграл вничью с «Реалом» Сосьедад (1:1), а 28 января в Лиге чемпионов проиграл «Спортингу» (2:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Валенсия» – 2.7

Ничья – 3

Победит «Атлетик» Бильбао – 2.85

Статистика

Четыре из шести последних матчей «Валенсии» на своем поле завершились ничьими со счетом (1:1)

Шесть последних матчей «Атлетика» завершились исходом «обе забьют»

Команды обменялись двумя победами в четырех последних личных встречах

Прогноз

Поставить, на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3. Предполагаем, что у команд будут моменты, но слишком много голов они не забьют, а для определения победителя 90 основных минут не хватит.