«Интер» – «Торино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 11:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч кубка Италии «Интер» – «Торино», который состоится 4 февраля 2026 года.

«Интер»

«Интер» находится в хорошем расположении духа, но наверное, немного жалеет, что не удалось пробиться в топ-8 Лиги чемпионов, чтобы избежать двух дополнительных поединков. В Серии А коллектив является лидером и настало время заняться кубком Италии, где на своем поле сыграет с «Торино». Хозяева являются большими фаворитами и мало кто сомневается, что им удастся пройти нестабильного середняка чемпионата.

1 февраля «Интер» обыграл «Кремонезе» (2:0), а 28 числа в Лиге чемпионов с тем же счетом одолел «Боруссию» Дортмунд на выезде (2:0).

«Торино»

«Торино» в который сезон не запоминается ничем примечательным и выше середины таблицы Серии А не поднимается. Команда попала в 1/4 финала кубка Италии и получила шанс заявить о себе, но для этого нужно обыгрывать лидера чемпионата на его же поле. Задача очень сложная, но если гостям удастся хорошо начать поединок, шансов на проход точно станет немного больше.

1 февраля «Торино» на своем поле обыграл «Лечче» (1:0), а 24 января был разгромлен на выезде «Комо» (0:6).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Интер» – 1.27

Ничья – 5.6

Победит «Торино» – 11.5

Статистика

«Интер» проиграл один поединок из десяти последних при восьми победах

Пять из семи последних выездных матчей «Торино» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Интер» выиграл семь последних личных встреч с туринским клубом

Прогноз

Поставить, на победу «Интера» во втором тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.53. Предполагаем, что у гостей хватит сил сдерживать соперника в первой половине игры, но во второй «Интер» уже возьмет свое.