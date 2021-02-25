«Атлетико Минейро» — «Палмейрас». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (26.02.2021)

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сегодня, 15:12

26 февраля «Атлетико Минейро» примет на своем поле «Палмейрас» в рамках очередного тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Ставку на победу «Атлетико Минейро» можно сделать по коэффициенту 1.58. Ничейный исход идет за 4.30, победа «Палмейраса» за 5.40.

Форма команд

«Атлетико Минейро» идет на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 65 очков в 37 матчах. Команда выиграла 19 матчей, восемь раз сыграла вничью и десять раз проиграла в текущем сезоне. Последние поединки показали слабости «Атлетико», команда чередует хорошие матчи с плохими, теряя очки.

«Палмейрас» идет на седьмой строчке в турнирной таблице, у клуба 58 очков. Команда в этом сезоне выиграла 15 матчей, 9 раз проиграла и 13 поединков завершила вничью. Находясь на седьмой строчке команда имеет право на попадание в квалификацию Кубка Либертадорес, поэтому клуб может не волноваться за свое будущее.

Информация для ставок

«Атлетико Минейро» не проиграл в четырех матчах из последних пяти

«Палмейрас» проиграл лишь один матч из последних пяти

«Атлетико Минейро» забивал в четырех поединках из последних пяти

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что голы будут в обоих таймах — коэффициент 1.66. Также можно сделать ставку на то, что последний гол забьет «Атлетико Минейро» — коэффициент 1.50.

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