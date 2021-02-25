«Атлетико Минейро» — «Палмейрас». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (26.02.2021)

26 февраля «Атлетико Минейро» примет на своем поле «Палмейрас» в рамках очередного тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 03:30
Ставки букмекеров
Ставку на победу «Атлетико Минейро» можно сделать по коэффициенту 1.58. Ничейный исход идет за 4.30, победа «Палмейраса» за 5.40.
Форма команд
«Атлетико Минейро» идет на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 65 очков в 37 матчах. Команда выиграла 19 матчей, восемь раз сыграла вничью и десять раз проиграла в текущем сезоне. Последние поединки показали слабости «Атлетико», команда чередует хорошие матчи с плохими, теряя очки.
«Палмейрас» идет на седьмой строчке в турнирной таблице, у клуба 58 очков. Команда в этом сезоне выиграла 15 матчей, 9 раз проиграла и 13 поединков завершила вничью. Находясь на седьмой строчке команда имеет право на попадание в квалификацию Кубка Либертадорес, поэтому клуб может не волноваться за свое будущее.
Информация для ставок
- «Атлетико Минейро» не проиграл в четырех матчах из последних пяти
- «Палмейрас» проиграл лишь один матч из последних пяти
- «Атлетико Минейро» забивал в четырех поединках из последних пяти
Прогноз
В этом поединке можно поставить на то, что голы будут в обоих таймах — коэффициент 1.66. Также можно сделать ставку на то, что последний гол забьет «Атлетико Минейро» — коэффициент 1.50.
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