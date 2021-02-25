ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Атлетико Минейро» — «Палмейрас». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (26.02.2021)

сегодня, 15:12

26 февраля «Атлетико Минейро» примет на своем поле «Палмейрас» в рамках очередного тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.604.425.19
Fonbet 1.65 4.10 5.00
Мелбет 1.61 4.14 5.40
Лига ставок 1.55 4.00 5.60
Pin-up 1.58 4.10 5.40

Ставки букмекеров

Ставку на победу «Атлетико Минейро» можно сделать по коэффициенту 1.58. Ничейный исход идет за 4.30, победа «Палмейраса» за 5.40.

Форма команд

«Атлетико Минейро» идет на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 65 очков в 37 матчах. Команда выиграла 19 матчей, восемь раз сыграла вничью и десять раз проиграла в текущем сезоне. Последние поединки показали слабости «Атлетико», команда чередует хорошие матчи с плохими, теряя очки.

«Палмейрас» идет на седьмой строчке в турнирной таблице, у клуба 58 очков. Команда в этом сезоне выиграла 15 матчей, 9 раз проиграла и 13 поединков завершила вничью. Находясь на седьмой строчке команда имеет право на попадание в квалификацию Кубка Либертадорес, поэтому клуб может не волноваться за свое будущее.

Информация для ставок

  • «Атлетико Минейро» не проиграл в четырех матчах из последних пяти
  • «Палмейрас» проиграл лишь один матч из последних пяти
  • «Атлетико Минейро» забивал в четырех поединках из последних пяти

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что голы будут в обоих таймах — коэффициент 1.66. Также можно сделать ставку на то, что последний гол забьет «Атлетико Минейро» — коэффициент 1.50.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Зволле» — «Херенвен».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.604.425.19
Fonbet 1.65 4.10 5.00
Мелбет 1.61 4.14 5.40
Лига ставок 1.55 4.00 5.60
Pin-up 1.58 4.10 5.40
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:35
Хозяева явные фавориты...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100