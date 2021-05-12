«Атлетико» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Примеры (12.05.2021)

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сегодня, 00:54

«Атлетико» примет «Реал Сосьедад» в рамках 36-го тура Примеры 12 мая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Победителем этого матча букмекеры выбрали «Атлетико». Поставить на победу «матрасников» можно за 1.60. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход за 3.90. Еще одна актуальная ставка — победа «Реала Сосьедад» за 5.85.

Форма команд

«Атлетико Мадрид» набрал 77 пунктов. Команду уже давно рассматривают как будущего чемпиона Испании, но она постоянно заставляет своих поклонников нервничать. «Матрасники» имели отрыв в 13 очков от ближайших преследователей, но ближе к концу сезона внезапно растеряли этот гандикап. Сейчас не всё в руках «Атлетико», а это значит, что «матрасники» не будут расслаблены. Команда выиграла 23 матча, восемь раз сыграла вничью и проиграла в четырех поединках. В последних играх «Атлетико» хорош.

«Реал Сосьедад» — очень неуступчивая команда. Этот клуб может навязать борьбу любой команде из чемпионата Испании. В нынешнем сезоне баски набрали 56 пунктов и идут на пятой строчке в турнирной таблице. В последних играх «Сосьедад» хорош, команда регулярно набирает очки и очень хочет огорчить «Атлетико», чтобы пробиться в еврокубки.

Информация для ставок

«Сосьедад» выиграл три матча из последних пяти

У «Атлетико» два пропущенных гола в пяти последних играх

«Атлетико» проиграл только в одном матче из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — ничья или победа «Реала Сосьедад» по коэффициенту 2.35. Также можно поставить на то, что тотал голов в этом матче будет больше 2,5 за 2.00.

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