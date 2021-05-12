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«Атлетико» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Примеры (12.05.2021)

сегодня, 00:54

«Атлетико» примет «Реал Сосьедад» в рамках 36-го тура Примеры 12 мая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.624.036.23
Лига Ставок 1.62 3.95 5.80
Мелбет 1.64 3.98 6.45
1XBET 1.45 11.00 3.34
BetBoom 1.62 4.00 6.10

Ставки букмекеров

Победителем этого матча букмекеры выбрали «Атлетико». Поставить на победу «матрасников» можно за 1.60. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход за 3.90. Еще одна актуальная ставка — победа «Реала Сосьедад» за 5.85.

Форма команд

«Атлетико Мадрид» набрал 77 пунктов. Команду уже давно рассматривают как будущего чемпиона Испании, но она постоянно заставляет своих поклонников нервничать. «Матрасники» имели отрыв в 13 очков от ближайших преследователей, но ближе к концу сезона внезапно растеряли этот гандикап. Сейчас не всё в руках «Атлетико», а это значит, что «матрасники» не будут расслаблены. Команда выиграла 23 матча, восемь раз сыграла вничью и проиграла в четырех поединках. В последних играх «Атлетико» хорош.

«Реал Сосьедад» — очень неуступчивая команда. Этот клуб может навязать борьбу любой команде из чемпионата Испании. В нынешнем сезоне баски набрали 56 пунктов и идут на пятой строчке в турнирной таблице. В последних играх «Сосьедад» хорош, команда регулярно набирает очки и очень хочет огорчить «Атлетико», чтобы пробиться в еврокубки.

Информация для ставок

  • «Сосьедад» выиграл три матча из последних пяти
  • У «Атлетико» два пропущенных гола в пяти последних играх
  • «Атлетико» проиграл только в одном матче из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — ничья или победа «Реала Сосьедад» по коэффициенту 2.35. Также можно поставить на то, что тотал голов в этом матче будет больше 2,5 за 2.00.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Уэска» — «Атлетик».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.46 1.60 1.77 2.15
Лига Ставок 2.40 1.58 1.74 2.10
Мелбет 1.82 2.15
1XBET 2.40 1.57 1.82 2.15 1.39 3.00
BetBoom 2.46 1.58 1.76 2.12 1.42 2.96
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