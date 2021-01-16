«Аякс» — «Фейеноорд». Прогноз на матч Эредивизие (17.01.2021)

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16 января 2021, 23:41

17 января «Аякс» принимает на своем поле «Фейеноорд». Поединок между двумя этими командами называют классическим противостоянием в Нидерландах. «Аякс» имеет все шансы подтвердить свое превосходство в чемпионате. Букмекеры Фонбет уже сделали свой прогноз на предстоящий матч.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров БК Фонбет, очевидным фаворитом этого противостояния является «Аякс». Учитывая то, как эти команды настраиваются на матч друг против друга, рекомендуется сделать ставку на тотал больше 3,5 голов с коэффициентом 2.00.

Форма команд

«Аякс» в очередной раз здорово начал чемпионат и идет на первом месте в турнирной таблице. После 16 проведенных игр «аяксиды» набрали 38 баллов. Свой последний поединок «Аякс» выиграл со счетом 3:1.

«Фейеноорд» в нынешнем сезоне демонстрирует неплохой футбол. Во многом это стало возможно благодаря Дику Адвокату, который вывел свой клуб на вторую строчку в таблице. Сейчас у команды 35 пунктов в активе, в случае победы над «Аяксом» команда Дика Адвоката сравняется с «аяксидами» по очкам.

Информация для ставок

«Аякс» — абсолютный лидер по числу забитых мячей в нынешнем сезоне, команда отметилась 57 голами

«Фейеноорд» входит в топ-3 команд Эредивизие, которые меньше всего пропустили в нынешнем сезоне — 12 пропущенных мячей

«Фейеноорд» выиграл в четырех из последних пяти матчей

Прогноз

Матч «Аякса» против «Фейеноорда» — это настоящая битва титанов. Это две лучшие команды чемпионата Нидерландов.

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку «обе забьют» в первом тайме с коэффициентом 3.30. Оба клуба невероятно агрессивны в атаке в этом сезоне.

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