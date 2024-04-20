«Балтика» — «Крылья Советов». Прогноз на матч РПЛ (20.04.2024)

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сегодня, 10:07

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Крыльев Советов» будет стоить 3.25, а ничью можно поставить по 3.15. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.72.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.97 (ТМ 2). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2) оценивается по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Балтика» очень хочет сохранить свое место в РПЛ , что все могли увидеть в прошлом туре, когда команда деклассировала «Ахмат» на его же стадионе. В активе клуба из Калининграда сейчас 14 место с 20 очками и отставание в шесть пунктов от 12 места. Команде очень важно не выпадать хотя бы из зоны стыковых матчей за право остаться в РПЛ , но для этого также нужно набирать баллы. В недавнем матче кубка России «Балтика» уступила на выезде ЦСКА (0:2).

«Крылья Советов» прогнозируемо сдали во второй половине сезона, но занимают шестое место с 36 баллами, что всего на два пункта меньше, чем у третьей команды в турнирной таблице РПЛ . В игре с «Балтикой» у гостей нет особых турнирных задач, но за очки они будут бороться, ведь возможно удастся подняться выше в случае осечки конкурентов. Два последних матча «Крыльев Советов» завершились победами над «Рубином» (2:0) и «Уралом» (2:1).

Информация для ставок

«Балтика» проиграла только три из десяти последних матчей на своем поле

Семь последних матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»

«Крылья Советов» выиграли три из пяти последних встреч с «Балтикой» при одном поражении

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива будут стараться забить как можно раньше и возможно, зрители увидят результативный футбол. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.