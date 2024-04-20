«Балтика» — «Крылья Советов». Прогноз на матч РПЛ (20.04.2024)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Крыльев Советов» будет стоить 3.25, а ничью можно поставить по 3.15. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.72.
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сегодня, 16:30
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.97 (ТМ 2). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2) оценивается по коэффициенту 1.83.
Форма команд
«Балтика» очень хочет сохранить свое место в РПЛ, что все могли увидеть в прошлом туре, когда команда деклассировала «Ахмат» на его же стадионе. В активе клуба из Калининграда сейчас 14 место с 20 очками и отставание в шесть пунктов от 12 места. Команде очень важно не выпадать хотя бы из зоны стыковых матчей за право остаться в РПЛ, но для этого также нужно набирать баллы. В недавнем матче кубка России «Балтика» уступила на выезде ЦСКА (0:2).
«Крылья Советов» прогнозируемо сдали во второй половине сезона, но занимают шестое место с 36 баллами, что всего на два пункта меньше, чем у третьей команды в турнирной таблице РПЛ. В игре с «Балтикой» у гостей нет особых турнирных задач, но за очки они будут бороться, ведь возможно удастся подняться выше в случае осечки конкурентов. Два последних матча «Крыльев Советов» завершились победами над «Рубином» (2:0) и «Уралом» (2:1).
Информация для ставок
- «Балтика» проиграла только три из десяти последних матчей на своем поле
- Семь последних матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»
- «Крылья Советов» выиграли три из пяти последних встреч с «Балтикой» при одном поражении
- Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Оба коллектива будут стараться забить как можно раньше и возможно, зрители увидят результативный футбол. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.