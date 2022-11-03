«Барселона» — «Альмерия». Прогноз на матч чемпионата Испании (05.11.2022)

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вчера, 12:58

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.1. Выбрать победителем «Альмерию» можно по коэффициенту 26, а выбрать в линии ничью предлагают за 9.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 2.1.

Форма команд

«Барселона» завершила групповой этап Лиги Чемпионов на третьем месте, что является провалом для подопечных Хави. В чемпионате Испании «сине-гранатовые» идут на втором месте с 31 баллом и только на один пункт отстают от мадридского «Реала». В прошлой игре «Барселона» обыграла на выезде «Викторию Пльзень» (4:2), а в чемпионате на последних секундах вырвала победу у «Валенсии» (1:0).

«Альмерия» чередует победы и поражения и находится в середине турнирной таблицы. После 12 туров в активе клуба 13 очков, что позволяет ему занимать 13 место с отрывом от «зоны вылета» в три балла. Любые набранные очки на выезде с «Барселоной» станут большой сенсацией, поэтому хозяевам не стоит недооценивать футболистов «Альмерии». Два последних матча коллектива завершились победой над «Сельтой» (3:1) и поражением от «Вильярреала» (1:2).

Информация для ставок

«Барселона» проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах

«Альмерия» проиграла пять последних выездных матчей в чемпионате Испании

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Барселона» выиграла все восемь домашних поединков с «Альмерией» на своем стадионе

Прогноз

«Барселона» не имеет права терять очки в таком поединке, если хочет бороться чемпионство. Предполагаем, что испанский коллектив добьется уверенной победы с форой (-2.5) по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.