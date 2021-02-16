«Барселона» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч Лиги чемпионов (16.02.2021)

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сегодня, 02:08

«Барселона» дома сыграет с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов. Предлагаем прогноз и обзор ставок на одну из самых интересных вывесок этого этапа.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Барселоны» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить с коэффициентом 2.03. Ничейный результат котируется за 4, а победа гостей принесет выигрыш с коэффициентом 3.4.

Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТБ 3 за 1.83. На ТМ 3 можно поставить за 2.04. Ставка на «обе забьют» составляет 1.49.

Форма команд

«Барселона» в последние несколько недель вышла на победную тропу и находится в хорошей форме относительно самой себя образца трёхмесячной давности. Месси и компания готовы продолжить путь за самым важным трофеем в Европе. В последних двух матчах чемпионата «сине-гранатовые» обыграли «Бетис» (3:2) и «Алавес» (5:1). Правда, между этими встречами было поражение от «Севильи» в рамках первого полуфинального круга Кубка страны (2:0).

ПСЖ продолжает набирать очки в чемпионате Франции, однако на этот раз у клуба из Парижа есть серьезная конкуренция. В последних двух матчах парижане обыграли «Ниццу» (2:1) и «Кан» (1:0) в Кубке Франции.

Смогут ли команды повторить триллер, который они показали несколько лет назад – узнаем очень скоро.

Информация для ставок

«Барселона» одержала семь побед подряд в чемпионате Испании

ПСЖ выиграл восемь из десяти матчей в чемпионате Франции

выиграл восемь из десяти матчей в чемпионате Франции «Барселона» выиграла три последних домашних матча против ПСЖ

В шести последних домашних матчах «Барселоны» сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз