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«Барселона» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч Лиги чемпионов (16.02.2021)

сегодня, 02:08

«Барселона» дома сыграет с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов. Предлагаем прогноз и обзор ставок на одну из самых интересных вывесок этого этапа.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.043.933.33
Fonbet 2.08 4.00 3.40
Мелбет 2.08 3.92 3.56

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Барселоны» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить с коэффициентом 2.03. Ничейный результат котируется за 4, а победа гостей принесет выигрыш с коэффициентом 3.4.

Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТБ 3 за 1.83. На ТМ 3 можно поставить за 2.04. Ставка на «обе забьют» составляет 1.49.

Форма команд

«Барселона» в последние несколько недель вышла на победную тропу и находится в хорошей форме относительно самой себя образца трёхмесячной давности. Месси и компания готовы продолжить путь за самым важным трофеем в Европе. В последних двух матчах чемпионата «сине-гранатовые» обыграли «Бетис» (3:2) и «Алавес» (5:1). Правда, между этими встречами было поражение от «Севильи» в рамках первого полуфинального круга Кубка страны (2:0).

ПСЖ продолжает набирать очки в чемпионате Франции, однако на этот раз у клуба из Парижа есть серьезная конкуренция. В последних двух матчах парижане обыграли «Ниццу» (2:1) и «Кан» (1:0) в Кубке Франции.

Смогут ли команды повторить триллер, который они показали несколько лет назад – узнаем очень скоро.

Информация для ставок

  • «Барселона» одержала семь побед подряд в чемпионате Испании
  • ПСЖ выиграл восемь из десяти матчей в чемпионате Франции
  • «Барселона» выиграла три последних домашних матча против ПСЖ
  • В шести последних домашних матчах «Барселоны» сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

Одна из самых ожидаемых встреч на этапе 1/8 финала Лиги чемпионов. Обе команды обладают мощными ресурсами, и болельщики увидят противостояние двух грандов европейского футбола. Предлагаем сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.03. Считаем, что ПСЖ минимально уступит первый матч на выезде, и всё будет решаться в Париже.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.043.933.33
Fonbet 2.08 4.00 3.40
Мелбет 2.08 3.92 3.56
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